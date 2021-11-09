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沒戴安全帽酒駕 女友人助陣大罵髒話 卻被警查出她翹家

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

挑戰公權力！新北市24歲潘姓男子，以環抱方式酒駕又未戴安帽，載同1名少女騎車遭警攔下，正準備對潘施測酒測，卻引來另車石女、陳男不滿，不但向警飆罵6字穢語，還出手推扯員警，最後被警荷治壓制。經盤查4人身分，意外發現同行少女原是失蹤人口一併帶回，警詢後依公共危險、妨害公務將潘、石、陳等3人送辦，並通知少女家屬到派出所將少女領回。

據了解，24歲潘姓男子，日前與29歲石姓女友、23歲陳姓乾弟弟、15歲少女，一同到新北市新莊區某家KTV歡唱，直到晚間9時許，4人酒酣耳熟過後帶著微醺酒意，分騎2部機車準備返家。少女向潘男表示「沒騎過機車，想試騎看看。」但潘男怕少女沒有騎過，於深夜試騎恐易發生車禍，最後決定讓少女坐在前座，自己從後以環抱方式騎車，讓少女體會騎車感覺。

就這樣，潘男與少女沒戴安全帽往著回家路上騎去，石女、陳男則共乘另部機車尾後。途中，2車騎經新北市新莊區中華路二段3巷口，因沒戴安全帽而被轄區巡邏警發現衝前攔下，警欲對2人盤查身分，既聞到潘男身上飄出濃濃酒味。

警問潘男「你是不是有喝酒」，潘男沒有承認也沒否認，只是不斷以礦泉水漱口，警欲對潘男施以酒測。孰料，石女爆口連珠說出6字穢語嗆警，同行乾弟陳男也加入戰局，欲伸手阻擋警方酒測，雙方直接在騎樓外推擠，當場被依妨害公務現行犯逮捕，經酒測潘男酒測值高達0.31毫克上銬逮捕。

未料，警現場對少女盤查身分，竟發現少女是今年9月份通報的失蹤協尋人口，經警了解才知，這段翹家時間都是與潘男、石女同住，4人一併被警帶回派出所查辦，警詢後依公共危險、妨害公務將潘、石、陳等3人送辦，並通知少女家屬到派出所將少女領回。

潘男酒測前用礦泉水漱口。記者曾伯愷／翻攝
潘男酒測前用礦泉水漱口。記者曾伯愷／翻攝
警方巡邏發現趨前攔查，赫見失蹤少女。記者曾伯愷／翻攝
警方巡邏發現趨前攔查，赫見失蹤少女。記者曾伯愷／翻攝
警方巡邏時發現失蹤少女。記者曾伯愷／翻攝
警方巡邏時發現失蹤少女。記者曾伯愷／翻攝
石女穢語嗆罵警員依妨害公務送辦。記者曾伯愷／翻攝
石女穢語嗆罵警員依妨害公務送辦。記者曾伯愷／翻攝

酒測 妨害公務

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