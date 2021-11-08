快訊

打假卡被抓包！群創炒了年資20年副理 百萬年薪飛了

出席COP26被要求用英文回答 中國氣候特使：不如你用中文提問！

台中市府管制生煤「卡」中火 提告行政院敗訴

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

台中市政府施行「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」，行政院指部分條文無效，市府請求撤銷處分；台北高等行政法院認為，對函告有意見，市府應聲請釋憲，函告非行政處分，市府提訴於法不合，今天裁定駁回。可抗告。

行政訴訟案緣於台中火力發電廠超量使用生媒，被市府依自治條例連續開罰，同時廢止生媒使用許可，不過，行政院卻函告自治條例無效，中市府以居民健康理由，提起訴訟。

台中市議會2016年1月26日通過市府的自治條例，報請行政院備查，行政院2020年3月13日通知市府，自治條例牴觸空氣汙染防制法、固定汙染源逸散性粒狀汙染物空氣汙染防制設施管理辦法，應屬無效，台中市政府不服，提行政訴訟請求撤銷。

法官認為，依地方制度法，經地方自治團體的立法機關通過，並由各行政機關公布的自治條例，與憲法、法律抵觸者無效，並應由行政院函告。

現行法制下，地方自治團體對自治條例經函告無效，對函告有不同意見，得由地方自治團體的立法機關，就事件性質聲請大法官解釋。

台中市政府的自治條例，是本於地方自治團體的立法權所制定、公布的抽象法規，不是就具體事件所對外發生法律效果的行為；市府主張函告無效，則是依地方制度法規定行使審查權，也不是為了具體個案，與行政處分不相同。

法官認為，依司法院大法官會議解釋，地方自治團體對函告如持不同意見，應由地方立法機關聲請解釋，不得由地方自治團體循行政訴訟為救濟，也不必透過行政訴訟以解決紛爭。

裁定書說，行政院函告無效的標的，是自治條例中的部分條文，而部分條文對於不特定多數人，只是一般性的抽象規範，不是自治事項裡的具體個案；行政院的函告基本上不是一種行政處分，因此，台中市政府提起撤銷函告行政訴訟，應予駁回。

圖為台北高等行政法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北高等行政法院。記者王聖藜／攝影

行政院 台中市 大法官

延伸閱讀

朱立倫批公務員加薪4％被通膨吃掉 民進黨：馬政府只加3%

蘇貞昌曾編預算支持核四？行政院斥去脈絡化、罔顧事實

花蓮高中生抽電子煙5年間暴增3倍 縣府研擬自治條例

藍修重陽金自治條例 柯文哲批選舉綁樁：都什麼時代了

相關新聞

打假卡被抓包！群創炒了年資20年副理 百萬年薪飛了

群創光電高雄路竹廠杜姓技術副理，利用遠端連線程式進入公司內網打卡，從2019年5月至隔年4月，被群創抓包有36次未出勤或...

台中市府管制生煤「卡」中火 提告行政院敗訴

台中市政府施行「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」，行政院指部分條文無效，市府請求撤銷處分；台北高等行政法院認...

25刀刺死女友警告目擊者「當作沒看到」男否認仍判15年

桃園曾姓男子懷疑林姓女友出軌，4月時跑到檳榔攤與她交涉，一言不合竟失控持剪刀攻擊，讓她身中25刀倒臥血泊慘死，作案後還警...

女檢罵律師挨罰10個月薪水 法院：根源於她情緒控管差、思想偏激

新北地檢署檢察官顏汝羽因不正訊問被告且上網罵律師白目，被檢察官評鑑委員會移送懲戒法院，她也是法官法修法後首位未經監察院彈...

台南市工務局二次勒令停建 女子仍增建違章判刑5月

莊姓女子沒有向台南市政府申請得建築執照，私自雇工後涉嫌在住處增建樓違章建築，工務局2次函文制止仍繼續興建。台南地院依莊女...

彰女檢罵被告批律師 直送懲戒法庭判罰10個月薪水

新北地檢署檢察官顏汝羽因不正訊問被告，且上網罵律師白目，被檢察官評鑑委員會移送懲戒法院，她也是法官法修法後首位未經監察院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。