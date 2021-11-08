台中市府管制生煤「卡」中火 提告行政院敗訴

台中市政府施行「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」，行政院指部分條文無效，市府請求撤銷處分；台北高等行政法院認為，對函告有意見，市府應聲請釋憲，函告非行政處分，市府提訴於法不合，今天裁定駁回。可抗告。

行政訴訟案緣於台中火力發電廠超量使用生媒，被市府依自治條例連續開罰，同時廢止生媒使用許可，不過，行政院卻函告自治條例無效，中市府以居民健康理由，提起訴訟。

台中市議會2016年1月26日通過市府的自治條例，報請行政院備查，行政院2020年3月13日通知市府，自治條例牴觸空氣汙染防制法、固定汙染源逸散性粒狀汙染物空氣汙染防制設施管理辦法，應屬無效，台中市政府不服，提行政訴訟請求撤銷。

法官認為，依地方制度法，經地方自治團體的立法機關通過，並由各行政機關公布的自治條例，與憲法、法律抵觸者無效，並應由行政院函告。

現行法制下，地方自治團體對自治條例經函告無效，對函告有不同意見，得由地方自治團體的立法機關，就事件性質聲請大法官解釋。

台中市政府的自治條例，是本於地方自治團體的立法權所制定、公布的抽象法規，不是就具體事件所對外發生法律效果的行為；市府主張函告無效，則是依地方制度法規定行使審查權，也不是為了具體個案，與行政處分不相同。

法官認為，依司法院大法官會議解釋，地方自治團體對函告如持不同意見，應由地方立法機關聲請解釋，不得由地方自治團體循行政訴訟為救濟，也不必透過行政訴訟以解決紛爭。