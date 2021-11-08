25刀刺死女友警告目擊者「當作沒看到」 男否認行凶仍判15年
桃園曾姓男子懷疑林姓女友出軌，4月時跑到檳榔攤與她交涉，一言不合竟失控持剪刀攻擊，讓她身中25刀倒臥血泊慘死，作案後還警告死者同事「當作沒看到」，隨後揚長而去，被依家暴殺人罪嫌起訴，但他始終否認殺人，一度遭家屬請求判處無期徒刑。法院批他手段兇殘、不知悔改，今依殺人罪判他有期徒刑15年，可上訴。
檢方起訴指出，曾男（51歲）發現林女和其他男人親密合照，今年4月21日跑到她中壢的檳榔攤質問，並拉林到隔壁1間停業的薑母鴨店談判，曾失控持剪刀猛刺至少25刀，林臉頰、肝臟，氣管都遭刺穿，傷口最深達9.5公分，檢方認為曾手段凶殘、令人髮指，起訴求刑15年。
曾男日前開庭時否認殺人，辯稱只有刺林女左小腿1刀，還說是2人拉扯剪刀時，自己重心不穩跌坐，林握著剪刀刺到自己脖子左邊，堅稱林身上「其他傷勢都不是我刺的」，還說是他離開後，懷疑有人又進去傷害林，但該部分未能提出證據供調查，遭檢方駁斥所述不實。
法院調查，曾男犯案後先到廚房沖水洗掉手上血跡，隨後走出薑母鴨店，並警告出來查看的林女同事陳女「當作沒看到」，要求她保持安靜，隨後逃離現場，駕駛貨車逃逸，並更換身上沾有血跡的外套、褲子，半路棄置在草叢中，隨後被警方循線查獲。
判決書指出，曾男與林女是男女朋友，曾長期同居，因懷疑林女與另名男子有曖昧關係，心生不悅，不思理性解決二人感情糾紛，竟選擇以暴力手段發洩其不滿情緒，且針對人體致命要害的頸部、腹部攻擊，力道甚猛，幾將刀刃沒入被害人體內，足見曾男手段兇殘。
法院審酌，行兇後棄林女於不顧，並有意阻礙他人前往救援，致林女延遲送醫，不僅造成社會秩序動盪、人心不安外，更導致死者家屬天人永隔的悲痛，應嚴予非難；且曾男犯後不知悔改，態度惡劣，迄未與死者家屬協商和解或賠償事宜，但考量他因情感糾紛衝動犯案，今判他有期徒刑15年，可上訴。
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