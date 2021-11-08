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打假卡被抓包！群創炒了年資20年副理 百萬年薪飛了

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打假卡被抓包！群創炒了年資20年副理 百萬年薪飛了

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

群創光電高雄路竹廠杜姓技術副理，利用遠端連線程式進入公司內網打卡，從2019年5月至隔年4月，被群創抓包有36次未出勤或早退，因曠職天數過多而被解雇，杜男主張解雇不合理，向法院提確認僱傭關係之訴，一審橋頭地院判他敗訴，他不服上訴二審，高雄高分院認為他出勤異常36次，屬情節重大違規判他敗訴，日前期限截止前杜男未提出上訴，全案確定。

判決指出，杜男1999年起就在群創任職，雖然2012年曾跳槽至鴻海，但3年後又重回老東家懷抱，在路竹科學園區的廠區擔任副理，因職務與過去工作內容有關，群創特別認列跳槽前年資，每月薪資達10萬7000元，年薪百萬起跳。

去年3月，杜男主管發現他出勤異常，群創內部啟動調查，發現從前年5月至去年4月間，杜雖有網頁到離廠打卡記錄，但都是利用遠端連線程式「Citrix」進入公司內網打卡，共有29次周一全天為出勤還有7日早退違規，累計36次違規打卡都未辦理請假。

群創公司清查，一年上班周數為52周，但其中34周杜都有實際整天未到職或早退狀況，數周正常到班天數僅3.5日，認為杜未依照公司規定在廠區出勤，身為主管職還偽造到離廠打卡紀錄，嚴重破壞公司秩序將他解雇。

杜被解聘後不服，向橋頭地院提確認僱傭關係之訴，並追討解職到復職之間的每月薪資，杜喊冤，他是在其他廠區出差，才會利用遠端連線程式進入網頁打卡；他在公司服務20年才爬到技術副理一職，但公司知道他違規，就以首次發生偶然事件做出最嚴厲解雇處分，顯然不成比例。

橋頭地院調查，依照群創公司規定，員工在廠區內可採定點刷卡或網頁打卡，若到其他廠出差則是利用APP打卡，杜雖然有權限可遠端登入公司內網，但僅限公務使用，系統而非讓員工線上打卡，但杜卻透過遠端程式登入公司內網打卡，而非利用APP簽退，打卡方式已違反公司規定，因此不採信杜男說法，判他敗訴。

杜不服上訴二審，高等法院高雄分院合議庭認為，杜男身為主管，卻鑽系統漏洞打卡，且29次曠職都在周一，早退7次有6次是在周一或周五，可見他大多挑在周六、日休假期間前後，達到延長個人休假目的，駁回杜上訴，日前杜男上訴期限已到，他未提出上訴，確定告別待了近20年的群創，百萬年薪工作也沒了。

杜姓男子在群創任職近20年，卻打假卡曠職、早退，被群創解雇。本報資料照片
杜姓男子在群創任職近20年，卻打假卡曠職、早退，被群創解雇。本報資料照片

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