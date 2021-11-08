女檢罵律師挨罰10個月薪水 法院：根源於她情緒控管差、思想偏激

新北地檢署檢察官顏汝羽因不正訊問被告且上網罵律師白目，被檢察官評鑑委員會移送懲戒法院，她也是法官法修法後首位未經監察院彈劾，直接送職務法庭的司法官；懲戒法院職務法庭今判顏汝羽罰款現職月俸總額10個月，可上訴。

顏汝羽2018年9月27日辱罵竊盜案件被告「我從剛剛就覺得你謊話連篇」，另同年10月29日也對聲請覆議車禍鑑定書的過失傷害案件被告，要求具結指認員警瀆職，若查無證據就辦他誣告，企圖讓被告認罪及撤回聲請覆議案。

顏汝羽去年4月1日在檢察官論壇批評黃姓律師「白目」、「編劇本給當事人」，公開黃姓律師臉書截圖；她也不滿蔡姓律師庭訊時遲到，影響她開庭，竟直接發函給律師和當事人，質疑律師專業能力。檢評會決議移送懲戒法院職務法庭，但考量她是候補檢察官，資歷尚淺，建請記申誡處分。

職務法庭認為，顏汝羽以不正方式訊問被告，侵害被告訴訟防禦權，又再開庭訊問過失傷害案件當事人前，未詳閱警方檢附的卷證資料，顯示顏汝羽主觀預斷、偏執，無法客觀公正與邏輯思考。

顏汝羽和黃姓律師原是司法特考補習班的同學，卻因承辦案件嫌隙、其他故舊恩怨，在檢察官論壇違反法定程序舉法，恣意地批評，有損黃姓律師名聲，影響被告訴訟上權益及公平審判。

顏汝羽發函質疑蔡姓律師的專業能力，甚至向當事人挑唆向律師公會洽詢蔡姓律師有無違反律師法或律師倫理規範，破壞當事人對律師的信賴關係，更破壞檢察官公正超然、謹慎執行職務等專業形象。顏汝羽行為存在主觀預斷、思想偏激執著、情緒敏感反覆與控管不佳，情節重大，有懲戒必要。

職務法庭指出，顏汝羽在司法官學院受訓期間，被司法官訓練委員會以「情緒控管能力差、抗壓性低」、「學習能力及溝通能力不佳」、「對師長指導批評或抱怨」、「欠缺司法官當有之恢弘胸襟及氣度」等為由，決議廢止受訓資格；但公務人員保障暨培訓委員會以她成績仍達60分及格標準，未核定廢止受訓資格。

職務法庭調閱顏汝羽在新北地檢署候補檢察官5年期間考核結果，多次列載「情緒控管不佳，思想偏激執著」、「辦案方式與裁量權行使常有不當」、「對司法警察極度不信任，無法團隊合作」，多數考核項目被評定為不及格，且顏汝羽月平均未結件數是全地檢署最多、起訴維持率全署最低，加上違反職務上義務、行為不檢，2019年度職務評定為「未達良好」。

職務法庭審理時，顏汝羽雖坦承部分錯誤，仍否認部分行為有違反辦案程序、職務規定及檢察官倫理規範，供稱她現在的訊問態度已經改變，且她在論壇上貼文沒有編造證據，但在主任檢察官建議下，就態度不佳向黃姓律師道歉；另她沒有挑唆當事人，也沒有恣意興訟。

職務法庭認為，顏汝羽相關情事並非偶發單一事件，而是根源於她情緒控管不佳、思想偏激執著、易怒、無法調適工作壓力，以致辦案方式與裁量權行使常有不當，橫生枝節，衍生不必要的風波與困擾，並使案件當事人對司法產生負面觀感。

職務法庭審酌，顏汝羽因疾惡如仇的個性，雖常無法公允執法、處事欠缺智慧，卻也勇於任事、坦白認錯，再考量她仍在候補檢察官階段，相關案件都是在她剛分發前幾年，偵查實務經驗尚有不足，認為檢評會建議申誡處分過輕，罰款10個月對她應有相當程度的警惕效果。