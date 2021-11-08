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彰女檢罵被告批律師 直送懲戒法庭判罰10個月薪水
新北地檢署檢察官顏汝羽因不正訊問被告，且上網罵律師白目，被檢察官評鑑委員會移送懲戒法院，她也是法官法修法後首位未經監察院彈劾，直接送職務法庭的司法官。懲戒法院職務法庭今判顏汝羽罰款10個月月俸，可上訴。
顏汝羽因2018年辱罵竊盜案嫌犯「我從剛剛就覺得你謊話連篇」，涉及不正訊問，又稱要被告指認警察瀆職，如查無不法就辦他誣告等罪，藉此讓被告認罪。另外，她也對聲請覆議車禍鑑定書的過失傷害案件被告，要求具結指認員警瀆職，若查無證據就辦他誣告，企圖讓被告撤回聲請覆議案。
顏汝羽也在檢察官論壇批評某律師「白目」、「編劇本給當事人」等語，還公開律師臉書截圖；另曾直接發函給當事人，稱律師遲到、質疑律師專業能力，破壞當事人對律師的信任等。
檢評會審議後認為顏汝羽態度不佳、未謹言慎行，有損律師名聲，也違反檢察官倫理規範，但考量她是候補檢察官，資歷尚淺，決議移送懲戒法院職務法庭，建請記申誡處分。懲戒法院審理後今宣判。
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