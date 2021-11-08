送3萬8還是無法邀她陪過夜 他傳恐嚇簡訊被判刑

石姓男子在婚友社認識李姓女子，不滿送了3萬8000元現金卻無法邀她過夜，用LINE傳簡訊給對方稱「不要逼我找黑道老大」，被訴恐嚇危害安全罪。台北地方法院審理，判石拘役55日，得易科罰金5萬5000元。可上訴。

2019年11月3日，63歲的石姓男子經婚友社媒介認識李女，送李女3萬8000元、玫瑰花、月曆、小毛毯、統一超商1000元購物卡，但提議請李女陪他過夜被拒，2019年11月7日、8日，石透過LINE傳簡訊給李女。

石傳「...我不想找我朋友黑道的，天天到你家門口去站崗...」、「...你不要逼著我到台中找黑道的老大」、「我爸稅捐處的，我台中有人，那...就看你自己要不要毀了你自己...」給李女，李女提告恐嚇、恐嚇取財罪。

檢察官偵查，石坦承傳簡訊犯恐嚇罪，但否認恐嚇取財。石辯稱，他和李女一共見3次面，第2次見面就給李女3萬8000元及吃飯，因第3次見面吃水餃，李女覺得不是高級餐廳，就表示沒有時間再見面。

石說，他當時很生氣，覺得怎麼給了錢、而吃飯不是高級餐廳就不見面，回家後發訊息給李女，希望李女還錢。