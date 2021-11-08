聽新聞
test
0:00 / 0:00
送3萬8還是無法邀她陪過夜 他傳恐嚇簡訊被判刑
石姓男子在婚友社認識李姓女子，不滿送了3萬8000元現金卻無法邀她過夜，用LINE傳簡訊給對方稱「不要逼我找黑道老大」，被訴恐嚇危害安全罪。台北地方法院審理，判石拘役55日，得易科罰金5萬5000元。可上訴。
2019年11月3日，63歲的石姓男子經婚友社媒介認識李女，送李女3萬8000元、玫瑰花、月曆、小毛毯、統一超商1000元購物卡，但提議請李女陪他過夜被拒，2019年11月7日、8日，石透過LINE傳簡訊給李女。
石傳「...我不想找我朋友黑道的，天天到你家門口去站崗...」、「...你不要逼著我到台中找黑道的老大」、「我爸稅捐處的，我台中有人，那...就看你自己要不要毀了你自己...」給李女，李女提告恐嚇、恐嚇取財罪。
檢察官偵查，石坦承傳簡訊犯恐嚇罪，但否認恐嚇取財。石辯稱，他和李女一共見3次面，第2次見面就給李女3萬8000元及吃飯，因第3次見面吃水餃，李女覺得不是高級餐廳，就表示沒有時間再見面。
石說，他當時很生氣，覺得怎麼給了錢、而吃飯不是高級餐廳就不見面，回家後發訊息給李女，希望李女還錢。
檢察官認為，石傳簡訊成立恐嚇危害安全罪，但他向李女要求還錢，主觀上是追討贈與的東西，沒有不法意圖，偵結時，僅依恐嚇危害安全罪起訴石姓男子。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言