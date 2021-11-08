聽新聞
test
0:00 / 0:00
國立大學碩士生擔任性愛講師 親自下場示範被訴
國立大學徐姓碩士生在工作坊任性愛講師，開班教授性愛學分，每次收費2到3千多元不等，還親自下場示範對男模特兒口交，警方前往查緝逮人，徐等3名工作人員堅稱沒有不法，指授課應受憲法言論自由的保障，台北地方檢察署偵辦，今天依妨害風化罪起訴他們。
徐「任教」的工作坊主要登記業務是販售情趣用品等，後來也從事性愛教學，有少數民眾樂於此道，紛繳費參與課程，每堂課1.5小時，收費2到3千多元。
今年2月，警方獲報查緝，偽裝成民眾上網登記報名，到現場只見徐在教室以麥克風講學，一邊講解還一邊對男模特兒撫摸下體、按摩，甚至對男模口交，警方收網，將徐等人依妨害風化罪移送法辦。
徐等人到案後，向檢察官否認不法，辯稱市場有須要才會從業；他們稱，教授性愛講座的內容屬於言論自由的一環，受到憲法保障，不應受處罰。
檢察官偵辦認為，徐等人公然教授性愛課程，且收取費用，行為已構成刑法妨害風化罪章中的「意圖營利供人觀賞而公然猥褻罪」，偵結起訴徐等3人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言