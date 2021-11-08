國立大學碩士生擔任性愛講師 親自下場示範被訴

國立大學徐姓碩士生在工作坊任性愛講師，開班教授性愛學分，每次收費2到3千多元不等，還親自下場示範對男模特兒口交，警方前往查緝逮人，徐等3名工作人員堅稱沒有不法，指授課應受憲法言論自由的保障，台北地方檢察署偵辦，今天依妨害風化罪起訴他們。

徐「任教」的工作坊主要登記業務是販售情趣用品等，後來也從事性愛教學，有少數民眾樂於此道，紛繳費參與課程，每堂課1.5小時，收費2到3千多元。

今年2月，警方獲報查緝，偽裝成民眾上網登記報名，到現場只見徐在教室以麥克風講學，一邊講解還一邊對男模特兒撫摸下體、按摩，甚至對男模口交，警方收網，將徐等人依妨害風化罪移送法辦。

徐等人到案後，向檢察官否認不法，辯稱市場有須要才會從業；他們稱，教授性愛講座的內容屬於言論自由的一環，受到憲法保障，不應受處罰。