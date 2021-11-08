居酒屋股東是監委兒 遭控持刀傷人 北警補發報案三聯單

台北市士林區1家居酒屋10月29日清晨5時許爆發傷害案，陳姓被害人受有刀傷，指控鴻姓男子涉嫌持刀傷人，全案依照傷害罪嫌函送法辦。日前臉書爆料公社指出，警方沒有給報案三聯單，也沒有受理殺人未遂或重傷害，僅依照傷害罪送辦。士林分局澄清指出，陳男持刀自殘，鴻姓男子無持刀攻擊，另報案三聯單已通知補發，疏失將依規定懲處。

居酒屋傷害案陳男、鴻男都是股東，30歲陳男在居酒屋擔任內場，30歲鴻男父親則為監察委員鴻義章，臉書爆料質疑，警方沒給報案三聯單「被害者害怕自己的案件，會因為對方父親勢力而重案輕判」。

據調查，2人疑似喝酒後起爭執，陳男衝入廚房拿料理刀，鴻男見狀問「你要砍我？」陳男持疑一下後，便拿刀劃傷自己左手臂兩刀，鴻男見狀持板凳自衛，兩人發生扭打，一路打到店外。警方在清晨5點18分獲報到場帶離2人，11月5日依照傷害罪嫌函送士林地檢署偵辦。

士林分局澄清，本案未移送重傷、殺人未遂罪嫌，也沒有查扣刀械，此刀械是陳姓男子持刀自殘，鴻姓男子並未拿刀攻擊，不認定是犯案工具，因此為查扣。

警方接著稱，臉書爆料文認為警方未依照現行犯移送，警方獲報到場已無衝突，便將鴻男帶回警局偵訊製作筆錄依法函送地檢署，警方強調「依規定受理，絕無推諉案件」另，文林派出所員警疏失沒有給報案三聯單，已通知補發，經分局查處後，將依規定懲處。