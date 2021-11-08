害死女債主佯瓦斯漏氣意外 男子被判刑8年定讞

黃姓男子與女債主討論利息起口角而推女方背部1下，女方頭撞茶几死亡，黃男再開啟瓦斯營造漏氣意外死亡。高院依傷害致死罪判黃男8年徒刑。最高法院今天駁回上訴，全案定讞。

判決指出，黃男向鄭姓女子借款新台幣20萬元後，去年4月6日晚間7時30分許前往新北市中和區女方家討論利息，雙方起口角，黃男一時氣憤，趁女方不注意，推她背部1下，造成女方頭部撞擊茶几桌緣腦震盪，她並因嘔吐、食物卡在呼吸道而窒息死亡。

判決表示，黃男見狀，將女方遺體拖往廚房水槽，將其上半身固定於水槽內部後，開啟瓦斯爐，營造瓦斯漏氣意外死亡假象，再將客廳內沾有女方血跡的地方擦拭後逃離。

一審的新北地方法院依傷害致死罪判黃男8年徒刑；檢方認為黃男有殺人故意，黃男則認為量刑太重，雙方提起上訴；二審的台灣高等法院仍認定黃志富無殺人故意，不構成殺人罪，駁回上訴；檢方再提上訴。最高法院今天駁回上訴，全案定讞。