怨胞弟不給錢放火燒自宅 他辯跟女兒吵架反被愛女打臉
高雄蘇姓男子跟胞弟討錢不成，去年9月16日深夜，拿打火機點燃要送給12歲女兒的洋娃娃，還將燃燒的娃娃放在木製椅子上，所幸蘇男胞弟發現即時，在警消抵達前順利撲滅火勢，蘇男審理時稱是對女兒生氣，才放火燒娃娃，不是要燒房子，但高雄高分院法官根據女兒證詞、火場調查報告，發現蘇男是因討不到錢情緒失控，而起火點不只1處，依放火燒毀住宅未遂罪，判3年10月徒刑。
蘇男與12歲女兒同住，胞弟一家則住在鄰棟，兩棟透天客廳有小木門連通，去年9月16日深夜，蘇男缺錢花用找上胞弟遭拒，返家後不滿，不僅在屋內大聲播放音樂，還在屋內狠雜客廳物品，警察獲報後前來勸導也沒效。
隔天凌晨1時許，討不到錢的蘇男拿打火機，點燃一具要送給女兒的洋娃娃，他還將起火的娃娃放在木頭椅上，甚至撥動娃娃企圖讓火勢蔓延；後來濃煙飄進胞弟住家，衝到屋外發現蘇男家的客廳已經起火，趕緊用屋外水管接水滅火，火勢約燃燒20分鐘順利撲滅，但已造成客廳多處家具燒毀。
法院審理時蘇男喊冤，稱當晚他是跟女兒吵架，才會氣到燒掉洋娃娃，而且如果要討錢，他幹嘛不燒了弟弟房子，而是點火燒自己還在住的客廳？
但蘇男女兒在警詢、審理時也證稱，看到爸爸拿鐵棒從房間走出去，然後一頓猛砸，客廳物品就被砸毀了；而且客廳起火前，她有聽到爸爸威脅叔叔拿錢給他。
高雄高分院合議庭根據火場鑑定報告，發現蘇男家中客廳有2處不連續的燃燒殘骸，而且不是火勢蔓延所形成，可見蘇男在點燃洋娃娃後，還將燃燒的洋娃娃放至其他地點；在根據女兒、胞弟證詞，認定蘇男是因討不到錢而情緒不佳。
合議庭認為，蘇男為了脅迫胞弟屈服他要求，在其熟悉且引起火勢前不易遭人發覺的自宅放火，藉此引起騷動，有放火燒燬現供人使用住宅的不確定故意，若火勢延燒而未獲控制，將可能造成巨大的財產損失，及對他人生命的危害，因此處3年10月徒刑。可上訴。
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