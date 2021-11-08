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恆春市場擺攤賣244條私菸遭逮 恐吃上50萬元罰鍰

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

高雄66歲傅姓男子昨天帶著244條來路不明的香菸到恆春鎮內一處市場販賣，遭民眾檢舉。警方會同縣府菸酒查緝小組前往稽查，發現傅男販賣白牌煙及逾期菸，隨即將菸品查扣，並依違反菸酒管理法辦理裁罰。

傅男昨天上午10時許，帶著244條來路不明的香菸到恆春鎮內一處市場販賣，且擺攤的位置僅距離恆春警分局不到200公尺，因成列的菸品包裝簡陋讓民眾起疑，便向警方檢舉。

警方獲報前往巡查，因傅男無法清楚交代販售的菸品來源，因此員警，只好將244條疑似私菸查扣，並把傅男帶回協助調查；同時警方也通報主管機關屏東縣政府財稅局菸酒查緝小組協助查緝。

經檢視，確定傅男販賣的這244條為白牌煙及逾期菸，隨後由縣府菸酒查緝小組依違反菸酒管理法辦理裁罰。警方指出，若販賣或意圖販賣而陳列私菸者，可處3萬元以上50萬元以下罰鍰。

據了解，傅男為高雄楠梓人，並非第一次販賣白牌煙及逾期菸，過去也曾遭稽查裁罰，因此不定期不定點流動販賣來躲避查緝，豈料仍栽在警方手上。

警方呼籲，來路不明的菸品民眾切勿購買，以免造成身體危害，警方也會持續精進查緝能量，以維護菸品市場秩序及國家稅收。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

高雄66歲傅姓男子，昨天帶著244條來路不明的香菸到恆春鎮內一處市場販賣，遭民眾檢舉，警方會同縣府菸酒查緝小組前往稽查。記者陳弘逸／翻攝
高雄66歲傅姓男子，昨天帶著244條來路不明的香菸到恆春鎮內一處市場販賣，遭民眾檢舉，警方會同縣府菸酒查緝小組前往稽查。記者陳弘逸／翻攝
高雄66歲傅姓男子，昨天帶著244條來路不明的香菸到恆春鎮內一處市場販賣，遭民眾檢舉，警方會同縣府菸酒查緝小組前往稽查。記者陳弘逸／翻攝
高雄66歲傅姓男子，昨天帶著244條來路不明的香菸到恆春鎮內一處市場販賣，遭民眾檢舉，警方會同縣府菸酒查緝小組前往稽查。記者陳弘逸／翻攝
高雄66歲傅姓男子，昨天帶著244條來路不明的香菸到恆春鎮內一處市場販賣，遭民眾檢舉，警方會同縣府菸酒查緝小組前往稽查。記者陳弘逸／翻攝
高雄66歲傅姓男子，昨天帶著244條來路不明的香菸到恆春鎮內一處市場販賣，遭民眾檢舉，警方會同縣府菸酒查緝小組前往稽查。記者陳弘逸／翻攝
高雄66歲傅姓男子，昨天帶著244條來路不明的香菸到恆春鎮內一處市場販賣，遭民眾檢舉，警方會同縣府菸酒查緝小組前往稽查。記者陳弘逸／翻攝
高雄66歲傅姓男子，昨天帶著244條來路不明的香菸到恆春鎮內一處市場販賣，遭民眾檢舉，警方會同縣府菸酒查緝小組前往稽查。記者陳弘逸／翻攝

恆春 屏東縣政府 私菸

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