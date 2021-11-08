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耍小聰明！改裝魚塭電表竊電省6萬多元 判刑2個月

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

屏東縣一名阮姓男子從事養殖漁業，為減少電費支出，便自行在魚塭電表加裝電感器，竊得1萬2305度，則折算約6萬2420元，事後遭台電人員稽查時發現並通報警方，後遭檢方起訴；屏東地方法院將阮男依竊盜罪，處有期徒刑2月，緩刑兩年，判決確定日起需要接受2場治教育課程。

判決指出，阮男從事養殖漁業等工作，為減少電費支出，自2019年12月12日下午6時40分許，在自家魚塭電表加裝電感器，使電表無法正常運作之方式，計度失真，竊得1萬2305度，則折算約6萬2420元。

直到台電屏東營業處用電稽查員發現，會同警方前往稽查，並扣得1組阮男竊電使用的電感器。阮男被逮時坦承犯行，並依據追償電費計算單、台灣電力公司用電實地調查書各1 份等證物，依法將函送，後由檢方向地院聲請以簡易判決。

地院審酌，阮男為節省電費支出，未以合法方式節電，造成台電財產損害，並危害全體用電者的利益，惟念他犯後坦承犯行，也向台電取得和解，並償還電費合計6萬2420元。

經審理，地院將阮男依竊盜罪，處有期徒刑2月，緩刑兩年，判決確定日起需要接受2場治教育課程。

屏東縣一名阮姓男子從事養殖漁業，為減少電費支出，便自行在魚塭電表加裝電感器，竊得1萬2305度，則折算約6萬2420元，屏東地方法院將阮男依竊盜罪，處2月徒刑，緩刑兩年。示意照／記者陳弘逸攝影
屏東縣一名阮姓男子從事養殖漁業，為減少電費支出，便自行在魚塭電表加裝電感器，竊得1萬2305度，則折算約6萬2420元，屏東地方法院將阮男依竊盜罪，處2月徒刑，緩刑兩年。示意照／記者陳弘逸攝影

台電 屏東縣 竊盜

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