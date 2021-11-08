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男子攜帶BB玩具槍像真槍 社秩法判罰6千

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

廖姓男子於今年9月間，在台南市一家連鎖咖啡店前，持BB玩具槍敲擊綽號「阿明」年男子頭部，阿明雖未提出傷害告訴，但廖無正當理由攜帶類似真槍BB玩具槍，警方依違反社會秩序維護法移送台南地方法院新市簡易庭審理，法官認定廖攜帶類似真槍的玩具槍，有危害安全之虞，依違反社維法判罰6千。

廖姓男子於今年9月5日 晚間7點多，在永康區一家連鎖咖啡店前，手持類似真槍BB玩具槍，敲擊綽號「阿明」成年男子頭部一下(傷害部分未據提出告訴)，警方獲報後到場處理，依廖違反社維法移送法院審理。

法官認為，社會秩序維護法第65條第3款規定，無正當理由，攜帶類似真槍的玩具槍，而有危害安全之虞者，處3天以下拘留或18000元以下罰鍰。廖的行為，觸犯社會秩序維護法第65條第3款的違序行為。審酌違序動機、被查獲後主動提供該BB玩具槍給警方查扣，等一切情狀，判罰6千元，以示懲儆，案可抗告。

廖姓男子無正當理由攜帶類似真槍BB玩具槍，被警方依違反社維法移送台南地方法院新市簡易庭審理，法官認定廖違反社維法判罰6千。圖／本報資料照片
廖姓男子無正當理由攜帶類似真槍BB玩具槍，被警方依違反社維法移送台南地方法院新市簡易庭審理，法官認定廖違反社維法判罰6千。圖／本報資料照片

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