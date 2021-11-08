男子攜帶BB玩具槍像真槍 社秩法判罰6千

廖姓男子於今年9月間，在台南市一家連鎖咖啡店前，持BB玩具槍敲擊綽號「阿明」年男子頭部，阿明雖未提出傷害告訴，但廖無正當理由攜帶類似真槍BB玩具槍，警方依違反社會秩序維護法移送台南地方法院新市簡易庭審理，法官認定廖攜帶類似真槍的玩具槍，有危害安全之虞，依違反社維法判罰6千。

廖姓男子於今年9月5日 晚間7點多，在永康區一家連鎖咖啡店前，手持類似真槍BB玩具槍，敲擊綽號「阿明」成年男子頭部一下(傷害部分未據提出告訴)，警方獲報後到場處理，依廖違反社維法移送法院審理。