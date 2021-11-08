移工種大麻供己施用犯後悔意 判緩刑、交付保護管束

屏東縣里港警分局今年初接獲線報，鹽埔鄉有移工聚集種植大麻，警掌握事證，今年5月收網行動，發現泰國籍王男在工寮種植大麻，合議庭審理，考量王坦承犯案，種大麻供己施用，栽種時間不長，沒有相關證據證明有販售，與一般大量種植情形迥異，犯罪情節輕微，判處有期徒刑2年，緩刑5年，期間付保護管束，並應在緩刑期內執行240小時義務勞務。

判決指出，44歲泰國籍王姓男子，今年2、3月，在高市鼓山區鼓山路某處工地，取得大麻植株數株後，栽種在妻子名下一處工寮，王妻不知道丈夫在此處種大麻。

判決指出，警方今年5月下旬持搜索票到鹽埔鄉工寮內，當場在工寮內查扣大麻植株，並將王男、王的兩名友人泰國籍哇拉吾、哇里，三人帶回偵辦，哇拉吾的尿液檢體驗出大麻反應、王姓男子驗出有安非他命、甲基安他命陽性反應。

合議庭審理，王栽種大麻、哇拉吾製造第二級毒品，將大麻捲菸吸食。哇里轉讓禁藥甲基安非它命給他人使用，三人行為應予非難，但考量三人坦承犯行，犯後態度良好。王因一時失慮犯案，諒經此偵審程序理應知所警惕而無再犯之虞，因此處有期徒刑2年，緩刑5年，期間交付保護管束，240小時義務勞務。哇拉吾犯製造第二級毒品罪，處有期徒刑2年8月、哇里犯藥事法轉讓禁藥罪，處有期徒刑2月。