快訊

入秋最強冷空氣來了！吳德榮：苗栗以北濕冷 明漸轉乾冷

誰囤晶片？美問半導體供應鏈…台廠交卷 韓未回覆

移工種大麻供己施用犯後悔意 判緩刑、交付保護管束

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣里港警分局今年初接獲線報，鹽埔鄉有移工聚集種植大麻，警掌握事證，今年5月收網行動，發現泰國籍王男在工寮種植大麻，合議庭審理，考量王坦承犯案，種大麻供己施用，栽種時間不長，沒有相關證據證明有販售，與一般大量種植情形迥異，犯罪情節輕微，判處有期徒刑2年，緩刑5年，期間付保護管束，並應在緩刑期內執行240小時義務勞務。

判決指出，44歲泰國籍王姓男子，今年2、3月，在高市鼓山區鼓山路某處工地，取得大麻植株數株後，栽種在妻子名下一處工寮，王妻不知道丈夫在此處種大麻。

判決指出，警方今年5月下旬持搜索票到鹽埔鄉工寮內，當場在工寮內查扣大麻植株，並將王男、王的兩名友人泰國籍哇拉吾、哇里，三人帶回偵辦，哇拉吾的尿液檢體驗出大麻反應、王姓男子驗出有安非他命、甲基安他命陽性反應。

合議庭審理，王栽種大麻、哇拉吾製造第二級毒品，將大麻捲菸吸食。哇里轉讓禁藥甲基安非它命給他人使用，三人行為應予非難，但考量三人坦承犯行，犯後態度良好。王因一時失慮犯案，諒經此偵審程序理應知所警惕而無再犯之虞，因此處有期徒刑2年，緩刑5年，期間交付保護管束，240小時義務勞務。哇拉吾犯製造第二級毒品罪，處有期徒刑2年8月、哇里犯藥事法轉讓禁藥罪，處有期徒刑2月。

根據刑法第95條規定，外國人受有期徒刑以上者，得於刑之執行完畢或赦免後驅逐出境。判決指出，三人都是泰國籍，王依親合法居留台灣，哇拉吾、哇里是合法申請核准後在我國工作，考量三人沒有其他刑事犯罪紀錄，犯後態度尚佳，且有悔意，三人沒有諭知驅逐出境必要。全案可上訴。

屏東縣里港警分局年初接獲線報，鹽埔鄉有移工聚集種植大麻、製造大麻香菸等情事，今年5月收網行動，查獲大麻植株。記者劉星君／翻攝
屏東縣里港警分局年初接獲線報，鹽埔鄉有移工聚集種植大麻、製造大麻香菸等情事，今年5月收網行動，查獲大麻植株。記者劉星君／翻攝
屏東縣里港警分局年初接獲線報，鹽埔鄉有移工聚集種植大麻、製造大麻香菸等情事，今年5月收網行動，查獲大麻植株。記者劉星君／翻攝
屏東縣里港警分局年初接獲線報，鹽埔鄉有移工聚集種植大麻、製造大麻香菸等情事，今年5月收網行動，查獲大麻植株。記者劉星君／翻攝
屏東縣里港警分局年初接獲線報，鹽埔鄉有移工聚集種植大麻、製造大麻香菸等情事，今年5月收網行動，查獲大麻植株，當時疫情嚴峻，警方行動穿著全套防護裝備。記者劉星君／翻攝
屏東縣里港警分局年初接獲線報，鹽埔鄉有移工聚集種植大麻、製造大麻香菸等情事，今年5月收網行動，查獲大麻植株，當時疫情嚴峻，警方行動穿著全套防護裝備。記者劉星君／翻攝
屏東縣里港警分局年初接獲線報，鹽埔鄉有移工聚集種植大麻、製造大麻香菸等情事，今年5月收網行動，查獲大麻植株，當時疫情嚴峻，警方行動穿著全套防護裝備。記者劉星君／翻攝
屏東縣里港警分局年初接獲線報，鹽埔鄉有移工聚集種植大麻、製造大麻香菸等情事，今年5月收網行動，查獲大麻植株，當時疫情嚴峻，警方行動穿著全套防護裝備。記者劉星君／翻攝
屏東縣里港警分局年初接獲線報，鹽埔鄉有移工聚集種植大麻、製造大麻香菸等情事，今年5月收網行動，查獲大麻植株。記者劉星君／翻攝
屏東縣里港警分局年初接獲線報，鹽埔鄉有移工聚集種植大麻、製造大麻香菸等情事，今年5月收網行動，查獲大麻植株。記者劉星君／翻攝

大麻 泰國 毒品

延伸閱讀

憲兵機槍士被控與14歲少女嘿咻 賠償30萬獲緩刑

移工引進將採「積分制」 得分越高就能優先入境

朴有天涉毒重創形象　弟弟朴有煥也傳染毒遭調查

草東沒有派對「兩任鼓手都出事」！　1年前創團元老持大麻遭逮捕

相關新聞

雲林11個月大男嬰重傷案 涉案保母5萬交保候傳

雲林一名11個月大男嬰前晚抽搐、狂吐被谷姓保母送醫搶救，由於男嬰顱內出血，昏迷指數三，醫師緊急開刀搶救，男嬰目前在加護病...

移工種大麻供己施用犯後悔意 判緩刑、交付保護管束

屏東縣里港警分局今年初接獲線報，鹽埔鄉有移工聚集種植大麻，警掌握事證，今年5月收網行動，發現泰國籍王男在工寮種植大麻，合...

台男欠債搭船偷渡出境 馬國詐欺遭逮法院以國安法論處

台中市周姓男子因在積欠大筆債務無力償還，所以在2019年間前往金門，搭乘不明船隻偷渡到大陸廈門；周後來在馬來西亞涉嫌詐欺...

酒駕通緝男KTV聚會警上門臨檢 親友幫忙協助警壓制

高雄陳姓男子因酒駕，遭地檢署發布通緝，今天深夜零時陳與老婆、胞弟聚會飲酒作樂時，遇上警方臨檢，陳見狀想反抗，一旁的親友立...

前科犯中科園區偷機車 打電話恐嚇要錢得吃一年牢飯

台中市李姓男子有多項前科，她涉嫌在去年間在中部科學園區的停車場內，發現鄭姓男子的機車鑰匙沒拔，他偷走機車後，發現機車內有...

妙齡女深夜騎車飄超濃酒味 遇警飆淚先說「對不起」

高雄黃姓女子昨天凌晨行經建國一路、武廟路口時，因為邊騎車邊滑手機被警方攔下，黃女看到員警關心突然淚流滿面，員警見狀隨即化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。