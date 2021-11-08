雲林11個月大男嬰重傷案 涉案保母5萬交保候傳

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導

雲林一名11個月大男嬰前晚抽搐、狂吐被谷姓保母送醫搶救，由於男嬰顱內出血，昏迷指數三，醫師緊急開刀搶救，男嬰目前在加護病房治療；因男嬰傷勢嚴重，醫院及家屬懷疑可能遭虐，保母則堅稱男嬰是自己從高處摔落受傷，檢察官昨晚複訊後向法院聲押，法院今諭知5萬元交保候傳。

男嬰雙親在外地工作，今年7月間透過LINE群組及友人介紹，找到斗南鎮一名年約23歲谷姓保母，以每月3萬元24小時全天候照顧男嬰，夫妻倆約2至3天返鄉探視或收看保母所傳生活照。

男嬰雙親前晚接到保母電話稱男嬰抽搐、嘔吐不止，因無外傷第一時間未送醫，直到再次發生才送至附近診所，但情況未好轉，轉送台大雲林分院急診救治。

男嬰家屬趕赴醫院，獲知孩子顱內出血，左、右視網膜均有血塊，右顱有12公分積血，認為傷勢不單純，懷疑遭虐，院方通報兒保中心，檢警並啟動婦幼保護平台介入協助及調查。

昨晚經檢察官詢問後，認為被告谷女犯罪嫌疑重大，且否認犯行，有滅證之虞，向法院聲請羈押，雲林地院今天諭知5萬元交保候傳。

涉入雲林11個月大男嬰重傷昏迷案的谷姓保母，昨晚檢察官複訊後向法院聲羈，雲林法院今諭知5萬元交保候傳。圖／本報資料照。
涉入雲林11個月大男嬰重傷昏迷案的谷姓保母，昨晚檢察官複訊後向法院聲羈，雲林法院今諭知5萬元交保候傳。圖／本報資料照。

保母 雲林

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