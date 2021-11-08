雲林11個月大男嬰重傷案 涉案保母5萬交保候傳
雲林一名11個月大男嬰前晚抽搐、狂吐被谷姓保母送醫搶救，由於男嬰顱內出血，昏迷指數三，醫師緊急開刀搶救，男嬰目前在加護病房治療；因男嬰傷勢嚴重，醫院及家屬懷疑可能遭虐，保母則堅稱男嬰是自己從高處摔落受傷，檢察官昨晚複訊後向法院聲押，法院今諭知5萬元交保候傳。
男嬰雙親在外地工作，今年7月間透過LINE群組及友人介紹，找到斗南鎮一名年約23歲谷姓保母，以每月3萬元24小時全天候照顧男嬰，夫妻倆約2至3天返鄉探視或收看保母所傳生活照。
男嬰雙親前晚接到保母電話稱男嬰抽搐、嘔吐不止，因無外傷第一時間未送醫，直到再次發生才送至附近診所，但情況未好轉，轉送台大雲林分院急診救治。
男嬰家屬趕赴醫院，獲知孩子顱內出血，左、右視網膜均有血塊，右顱有12公分積血，認為傷勢不單純，懷疑遭虐，院方通報兒保中心，檢警並啟動婦幼保護平台介入協助及調查。
昨晚經檢察官詢問後，認為被告谷女犯罪嫌疑重大，且否認犯行，有滅證之虞，向法院聲請羈押，雲林地院今天諭知5萬元交保候傳。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言