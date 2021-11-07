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台男欠債搭船偷渡出境 馬國詐欺遭逮法院以國安法論處
台中市周姓男子因在積欠大筆債務無力償還，所以在2019年間前往金門，搭乘不明船隻偷渡到大陸廈門；周後來在馬來西亞涉嫌詐欺，在今年3月間遭馬國遞解出境，在入境台灣國門時，向移民署人員自首偷渡犯行。台中地院審結，認定周違反國安法的逃避檢查罪，依法判拘役50天，得易科5萬元。
判決指出，周姓男子（29歲）在台設有戶籍，但因積欠大筆債務無法償還，他為了躲債，先在2019年5月間前往金門後，搭乘由身分、年籍不詳之人的船隻，偷渡到大陸廈門，不過周因今年間在馬來西亞涉嫌詐欺罪，遭馬國遞解出境，周遣返回台時，才向移民署人員自首偷渡犯行。
移民署人員發現，周姓男子最近一筆出入境的紀錄，是在2018年2月間，從泰國返台，此後就無出入境資料，周向移民署承認，他是在2019年5月至6月間，由金門搭乘不明的貨船，偷渡到大陸平潭後，再前往馬來西亞。
台中地院審理後，根據移民署的入國登記申請書、入出境電子掃描檔、周的自白書等相關證據，認定周涉嫌國安安全法中，無正當理由逃避檢查罪，依法判拘役50天，得易科5萬元，可上訴。
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