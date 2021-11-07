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酒駕通緝男KTV聚會警上門臨檢 親友幫忙協助警壓制

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄陳姓男子因酒駕，遭地檢署發布通緝，今天深夜零時陳與老婆、胞弟聚會飲酒作樂時，遇上警方臨檢，陳見狀想反抗，一旁的親友立即摀住陳的嘴巴，幫忙警方圍捕，將他解送歸案。

警方表示，今天深夜零時許，鳳山警分局南成派出所長林卓材等8名警員，執行深夜臨檢及筷打勤務，當林卓材率領警員臨檢鳳山區鳳南路某KTV時，進入包廂遇上陳男（30歲）。

陳男見警，當場虛報假身分證字號，還顧左右而言他，當場被林卓材識破，查出陳是3天前高雄地檢署發布的酒駕通緝犯。

只是，警方在宣讀權利及逮捕時，陳男突然藉著酒膽，想要反抗、做出脫序行為，被警方強制逮捕，一旁的妻子、胞弟等親友，怕他再犯下一條妨害公務，也「一起幫忙」加入警方的圍捕。

陳男雖然依舊仗著酒膽胡言亂語，警方只好拿安全帽戴在陳的頭上，避免值勤人員及陳受傷，強制拉回警車帶回派出所依通緝案送辦。陳酒醒後知道做出脫序行為相當懊悔，感謝親友在旁制止。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄陳姓男子因酒駕，遭地檢署發布通緝，今天深夜零時陳與老婆、胞弟聚會飲酒作樂時，遇上警方臨檢，陳見狀想反抗。記者邱奕能／翻攝
高雄陳姓男子因酒駕，遭地檢署發布通緝，今天深夜零時陳與老婆、胞弟聚會飲酒作樂時，遇上警方臨檢，陳見狀想反抗。記者邱奕能／翻攝
高雄陳姓男子因酒駕，遭地檢署發布通緝，今天深夜零時陳與老婆、胞弟聚會飲酒作樂時，遇上警方臨檢，陳見狀想反抗。記者邱奕能／翻攝
高雄陳姓男子因酒駕，遭地檢署發布通緝，今天深夜零時陳與老婆、胞弟聚會飲酒作樂時，遇上警方臨檢，陳見狀想反抗。記者邱奕能／翻攝
高雄陳姓男子因酒駕，遭地檢署發布通緝，今天深夜零時陳與老婆、胞弟聚會飲酒作樂時，遇上警方臨檢，陳見狀想反抗。記者邱奕能／翻攝
高雄陳姓男子因酒駕，遭地檢署發布通緝，今天深夜零時陳與老婆、胞弟聚會飲酒作樂時，遇上警方臨檢，陳見狀想反抗。記者邱奕能／翻攝

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