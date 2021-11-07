飆車熱點？台9、台11台東段6天內抓41件超速

台東縣政府警察局11月起，聯合監理站、縣府環保局，共同執行改裝及噪音車輛稽查工作，針對台東主要聯外道路省道台9線、台11線每逢例假日常有改裝車輛成群結隊高速呼嘯而過，截至昨天為止，以取締多項違規，其中違規超速高達41件，令環保局也投入「聲音照相科技執法系統」嚇阻高分貝噪音車輛。

警方指出，台東主要聯外道路省道台9線、台11線，每逢例假日常有改裝車輛成群結隊高速呼嘯而過，製造的噪音嚴重影響沿線民眾生活安寧，警方統計，截至昨天為止，台11線各取締1件擅自改裝車體、1件無照駕駛、1件酒後駕車、1件逆向行駛、41件超速、2件違規超車。

這次「監警環聯合稽查」工作，除加強稽查取締超速及車輛擅自改裝部分，也架設今年8月環保局引進的「聲音照相科技執法系統」，針對拆除消音器，以及非法改裝排氣管等產生高分貝噪音的行駛車輛進行蒐證舉發。

成功分局表示，這次聯合稽查除結合監理機關執行改裝車輛稽查外，環保局也在稽查點架設最新引進的「聲音照相科技執法系統」，針對不當操駕、拆除消音塞，以及非法改裝排氣管等產生高分貝噪音車輛進行蒐證，有效嚇阻改裝車或不當駕駛行為。

環保局說明，依照噪音管制法、機動車輛噪音管制標準，道路速限如果低於50公里，汽機車分貝數則不得超過86分貝，道路速限在50至70公里時，則不得超過 90分貝。