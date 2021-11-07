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前科犯中科園區偷機車 打電話恐嚇要錢得吃一年牢飯

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市李姓男子有多項前科，她涉嫌在去年間在中部科學園區的停車場內，發現鄭姓男子的機車鑰匙沒拔，他偷走機車後，發現機車內有手機，他得知鄭手機電話後，以公共電話向鄭恐嚇取財1萬5000元，鄭報警處理，警方持搜索票將李逮捕歸案，台中地院審結，依竊盜、恐嚇取財，判刑1年。

判決指出，李姓男子有竊盜、詐欺等多項前科，出獄後不思悔改，他涉嫌在去年9月1日下午1時許，行經中部科學園區管理局後方停車場時，發現鄭姓男子的機車鑰匙沒拔，李將機車騎走後，發現置物箱內發現鄭的手機，因而得知手機號碼。

李姓男子隨後在去年9月3日利用一間超商內的公共電話，打電話給鄭姓男子，並恐嚇「你的東西要不要拿回去？前往隨便一間超商ATM，再告訴你匯款銀行帳號，匯款1萬5000元，才會還你機車及手機，晚上7點，在超商ATM前等電話」。

鄭姓男子接獲電話後，報警處理，警方調閱路口監視器、車行軌跡後，先在去年9月3日晚間6時許，在西屯區大容東街、大墩二十街口，尋獲鄭的機車，隨後在同年月10日下午5時許，持搜索票前往李的租屋處查緝，經DNA比對後，確認李就是犯嫌。

台中地院審結，認定李姓男子犯竊盜、恐嚇取財罪，並依累犯加重其刑，分別判處8月、7月徒刑，應執行1年徒刑，可上訴。

台中地院審結，認定李姓男子犯竊盜、恐嚇取財罪，並依累犯加重其刑，分別判處8月、7月徒刑，應執行1年徒刑，可上訴。圖非新聞當事人。本報資料照片
台中地院審結，認定李姓男子犯竊盜、恐嚇取財罪，並依累犯加重其刑，分別判處8月、7月徒刑，應執行1年徒刑，可上訴。圖非新聞當事人。本報資料照片

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