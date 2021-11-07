疫情趨緩逢秋冬進補 松山警1夜取締9件酒駕

疫情趨緩又逢秋冬進補時節，北市警方近期針對酒駕加強宣導及執法，其中，松山警分局5日晚間至6日清晨執行擴大聯合酒測勤務，就取締多達9起酒駕違規案件。

台北市警察局松山分局今天發布新聞稿表示，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩且穩定控制，中央流行疫情指揮中心日前宣布自11月2日起，電影院、KTV、MTV、網咖等場所開放飲食，另八大場所有條件開放，飲宴聚會變多也讓酒後駕車風險隨之增加。

為維護民眾交通安全，以有效遏止酒駕惡習和宣示執法決心，松山分局指出，5日晚間至6日清晨規劃擴大聯合酒測勤務，並於轄區市民大道、八德路、民權東路、復興北路等重要道路設置酒測攔檢點，加強攔查行經車輛。

松山分局表示，當夜共計取締酒測值超過0.25毫克依酒駕公共危險罪移送法辦7件，以及一般酒駕告發2件。

市警局內湖分局也表示，隨著季節漸入秋冬，民眾常食用含有酒精的麻油雞、燒酒雞、薑母鴨或羊肉爐等料理進補，加上疫情趨緩，餐飲店人潮漸增，酒駕行為也趨增。

內湖分局指出，經統計秋冬季節為歷年酒駕肇事高峰期，為有效防制相關案件發生，近期透過「宣導」及「執法」等方式，深入轄內易飲酒店家宣導計程車業者代駕服務及酒後不開車觀念。

同時，也針對轄內聯外道路、橋梁、易飲酒處所周邊道路等熱點，持續規劃取締酒駕專案勤務，加強攔檢稽查。

內湖分局呼籲，民眾參加飲酒餐敘，赴約時請勿開車或飲酒後以指定駕駛、親友接送，也可搭乘計程車或大眾運輸工具等方式安全回家。

此外，若考量飲酒隔日仍有用車需求，可利用7-11ibon、台北好行APP軟體、酒後代駕專線（手機撥打55850、巿話撥打0800-055-850）等方式預約。

內湖分局提醒，酒駕是重大交通違規行為，除課處罰鍰額度極高外，還併處吊扣（銷）駕駛執照，也可能觸犯公共危險罪而遭移送法辦，為免酒駕上路害人害己，請民眾喝酒後切勿駕車並注意宿醉上路問題，才能安全出門、平安回家。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康