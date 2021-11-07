快訊

故宮名畫「谿山行旅」真是范寬簽名？劉墉3點推斷是偽簽

潛艦國造採購交涉驚魂 高人指點藉風電掩護關鍵技術進口台灣

疫情趨緩逢秋冬進補 松山警1夜取締9件酒駕

中央社 / 台北7日電

疫情趨緩又逢秋冬進補時節，北市警方近期針對酒駕加強宣導及執法，其中，松山警分局5日晚間至6日清晨執行擴大聯合酒測勤務，就取締多達9起酒駕違規案件。

台北市警察局松山分局今天發布新聞稿表示，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩且穩定控制，中央流行疫情指揮中心日前宣布自11月2日起，電影院、KTV、MTV、網咖等場所開放飲食，另八大場所有條件開放，飲宴聚會變多也讓酒後駕車風險隨之增加。

為維護民眾交通安全，以有效遏止酒駕惡習和宣示執法決心，松山分局指出，5日晚間至6日清晨規劃擴大聯合酒測勤務，並於轄區市民大道、八德路、民權東路、復興北路等重要道路設置酒測攔檢點，加強攔查行經車輛。

松山分局表示，當夜共計取締酒測值超過0.25毫克依酒駕公共危險罪移送法辦7件，以及一般酒駕告發2件。

市警局內湖分局也表示，隨著季節漸入秋冬，民眾常食用含有酒精的麻油雞、燒酒雞、薑母鴨或羊肉爐等料理進補，加上疫情趨緩，餐飲店人潮漸增，酒駕行為也趨增。

內湖分局指出，經統計秋冬季節為歷年酒駕肇事高峰期，為有效防制相關案件發生，近期透過「宣導」及「執法」等方式，深入轄內易飲酒店家宣導計程車業者代駕服務及酒後不開車觀念。

同時，也針對轄內聯外道路、橋梁、易飲酒處所周邊道路等熱點，持續規劃取締酒駕專案勤務，加強攔檢稽查。

內湖分局呼籲，民眾參加飲酒餐敘，赴約時請勿開車或飲酒後以指定駕駛、親友接送，也可搭乘計程車或大眾運輸工具等方式安全回家。

此外，若考量飲酒隔日仍有用車需求，可利用7-11ibon、台北好行APP軟體、酒後代駕專線（手機撥打55850、巿話撥打0800-055-850）等方式預約。

內湖分局提醒，酒駕是重大交通違規行為，除課處罰鍰額度極高外，還併處吊扣（銷）駕駛執照，也可能觸犯公共危險罪而遭移送法辦，為免酒駕上路害人害己，請民眾喝酒後切勿駕車並注意宿醉上路問題，才能安全出門、平安回家。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕

延伸閱讀

桃園男酒駕自撞路燈翻車 渾身酒味還盼員警放他一馬

酒駕未記取教訓再違規求情無用 職業駕照吊扣2年

桃園男駕車自撞路邊奧迪 車頭變形側翻倒路邊

「黃金歲月」葉家妤陳宇風夫妻同心 珍稀童年照比美

相關新聞

妙齡女深夜騎車飄超濃酒味 遇警飆淚先說「對不起」

高雄黃姓女子昨天凌晨行經建國一路、武廟路口時，因為邊騎車邊滑手機被警方攔下，黃女看到員警關心突然淚流滿面，員警見狀隨即化...

前科犯中科園區偷機車 打電話恐嚇要錢得吃一年牢飯

台中市李姓男子有多項前科，她涉嫌在去年間在中部科學園區的停車場內，發現鄭姓男子的機車鑰匙沒拔，他偷走機車後，發現機車內有...

花蓮副縣長顏新章替傅崐萁家族買賣農地 判休職1年

花蓮縣副縣長顏新章在花蓮縣消防局長等任內，被控多次在上班時間替前花蓮縣長傅崐萁家族成立的榮亮公司仲介農地買賣等，遭監察院...

樓上漏水樓下堵糞管反制被告 法官判無罪

台中市蔡姓婦人與兒子同住公寓2樓，與3樓的陳姓女子是鄰居，雙方因漏水而對簿公堂，蔡婦在去年間找來水電工，開挖天花板，將3...

酒駕未記取教訓再違規求情無用 職業駕照吊扣2年

陳姓男子今年7月駕駛營業貨運曳引車，違規行駛高速公路中線車道遭記1點，連同今年1月酒駕車違規5點，1年累計6點，裁罰吊扣...

空勤總隊飛行員合規定帶妻留宿 同事卻偷拍健保卡檢舉

台中市翁姓男子是空勤總隊飛行員，他在去年間涉嫌在以手機拍攝陳姓同事配偶的會客單、健保卡，並以手機用不具名的方式，向政風室...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。