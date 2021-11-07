快訊

故宮名畫「谿山行旅」真是范寬簽名？劉墉3點推斷是偽簽

潛艦國造採購交涉驚魂 高人指點藉風電掩護關鍵技術進口台灣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

妙齡女深夜騎車飄超濃酒味 遇警飆淚先說「對不起」

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄黃姓女子昨天凌晨行經建國一路、武廟路口時，因為邊騎車邊滑手機被警方攔下，黃女看到員警關心突然淚流滿面，員警見狀隨即化身暖男，安慰一陣子後向黃女說「來，報一下（證件）」，一查黃女身背2條通緝案，而且身上還有濃厚酒味，連員警都直呼「味道超重的！」經酒測後，黃女呼氣酒測值每公升達0.93毫克，警詢後依公共危險罪移送高雄地檢署偵辦。

苓雅分局凱旋路派出所員警昨凌晨3時30分許，巡經苓雅區建國一路、武廟路口，撞見黃女深夜騎機車沒開車燈，還邊騎邊滑手機，由於擔心黃女發生危險，上前攔查示意停車。

沒料黃女見到警察著急說「我沒有闖紅燈...」沒多久更淚流滿面直說「對不起」，員警一一細數未開大燈、沒戴口罩、騎車滑手機等違規事由，見黃女哭了秒化身暖男「你在哭嗎」、「剛下班嗎？」「有沒有不舒服」、「要不要去醫院？」簡單安慰後，向黃女說「來，報一下（證件）」。

只是黃女身分資料一查，身上背著高雄地檢署、台中地檢署上月發布的妨害自由、詐欺兩條通緝案，員警詢問「你被通緝知道嗎？」黃女這才驚喊「我不知道」。

由於黃女身上散發酒氣，連員警都直呼「味道超重的！」實施酒測後呼氣酒測值每公升達0.93毫克，黃女才坦承「「喝一點點而已」、「不知道喝什麼啦」，酒測完後黃女還打算騎車離去，警方斥責她「不乖」、「好生好氣還這樣」，黃女才乖乖配合上警車，全案詢後公共危險罪嫌移送高雄地檢署偵辦，至於兩條通緝部分，則依規定解送至地檢署歸案。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

黃姓女子深夜騎車滑手機，被警察攔查後淚流滿面，員警一查發現她背著兩條通緝案。圖／讀者提供
黃姓女子深夜騎車滑手機，被警察攔查後淚流滿面，員警一查發現她背著兩條通緝案。圖／讀者提供
黃女酒測值超標，被依公共危險罪送辦。圖／讀者提供
黃女酒測值超標，被依公共危險罪送辦。圖／讀者提供

酒測

延伸閱讀

桃園男酒駕自撞路燈翻車 渾身酒味還盼員警放他一馬

影／男子酒後開車失控 轎車騰空連翻數圈四輪朝天

影／騎車滑手機 警攔查飛車逃還當街扭打 原來是毒蟲

總在試用期被刷「她嫌公司太嚴苛」 網曝這2行為：是妳要檢討

相關新聞

妙齡女深夜騎車飄超濃酒味 遇警飆淚先說「對不起」

高雄黃姓女子昨天凌晨行經建國一路、武廟路口時，因為邊騎車邊滑手機被警方攔下，黃女看到員警關心突然淚流滿面，員警見狀隨即化...

前科犯中科園區偷機車 打電話恐嚇要錢得吃一年牢飯

台中市李姓男子有多項前科，她涉嫌在去年間在中部科學園區的停車場內，發現鄭姓男子的機車鑰匙沒拔，他偷走機車後，發現機車內有...

花蓮副縣長顏新章替傅崐萁家族買賣農地 判休職1年

花蓮縣副縣長顏新章在花蓮縣消防局長等任內，被控多次在上班時間替前花蓮縣長傅崐萁家族成立的榮亮公司仲介農地買賣等，遭監察院...

樓上漏水樓下堵糞管反制被告 法官判無罪

台中市蔡姓婦人與兒子同住公寓2樓，與3樓的陳姓女子是鄰居，雙方因漏水而對簿公堂，蔡婦在去年間找來水電工，開挖天花板，將3...

酒駕未記取教訓再違規求情無用 職業駕照吊扣2年

陳姓男子今年7月駕駛營業貨運曳引車，違規行駛高速公路中線車道遭記1點，連同今年1月酒駕車違規5點，1年累計6點，裁罰吊扣...

空勤總隊飛行員合規定帶妻留宿 同事卻偷拍健保卡檢舉

台中市翁姓男子是空勤總隊飛行員，他在去年間涉嫌在以手機拍攝陳姓同事配偶的會客單、健保卡，並以手機用不具名的方式，向政風室...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。