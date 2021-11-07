妙齡女深夜騎車飄超濃酒味 遇警飆淚先說「對不起」

高雄黃姓女子昨天凌晨行經建國一路、武廟路口時，因為邊騎車邊滑手機被警方攔下，黃女看到員警關心突然淚流滿面，員警見狀隨即化身暖男，安慰一陣子後向黃女說「來，報一下（證件）」，一查黃女身背2條通緝案，而且身上還有濃厚酒味，連員警都直呼「味道超重的！」經酒測後，黃女呼氣酒測值每公升達0.93毫克，警詢後依公共危險罪移送高雄地檢署偵辦。

苓雅分局凱旋路派出所員警昨凌晨3時30分許，巡經苓雅區建國一路、武廟路口，撞見黃女深夜騎機車沒開車燈，還邊騎邊滑手機，由於擔心黃女發生危險，上前攔查示意停車。

沒料黃女見到警察著急說「我沒有闖紅燈...」沒多久更淚流滿面直說「對不起」，員警一一細數未開大燈、沒戴口罩、騎車滑手機等違規事由，見黃女哭了秒化身暖男「你在哭嗎」、「剛下班嗎？」「有沒有不舒服」、「要不要去醫院？」簡單安慰後，向黃女說「來，報一下（證件）」。

只是黃女身分資料一查，身上背著高雄地檢署、台中地檢署上月發布的妨害自由、詐欺兩條通緝案，員警詢問「你被通緝知道嗎？」黃女這才驚喊「我不知道」。

由於黃女身上散發酒氣，連員警都直呼「味道超重的！」實施酒測後呼氣酒測值每公升達0.93毫克，黃女才坦承「「喝一點點而已」、「不知道喝什麼啦」，酒測完後黃女還打算騎車離去，警方斥責她「不乖」、「好生好氣還這樣」，黃女才乖乖配合上警車，全案詢後公共危險罪嫌移送高雄地檢署偵辦，至於兩條通緝部分，則依規定解送至地檢署歸案。

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