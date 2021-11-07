樓上漏水樓下堵糞管反制被告 法官判無罪
台中市蔡姓婦人與兒子同住公寓2樓，與3樓的陳姓女子是鄰居，雙方因漏水而對簿公堂，蔡婦在去年間找來水電工，開挖天花板，將3樓流往2樓的化糞管切開，裝設球閥設施，蔡婦將球閥關閉，導致樓上糞管堵塞，陳女狀告蔡婦與兒子妨害自由、毀損。台中地院審理後，認為蔡婦修改的糞管是否是「他人之物」已有疑，另外裝置開啟時，陳女不在該處，也不構成強制罪，只涉民事糾紛，判蔡婦與兒子無罪。
判決指出，蔡姓婦人與兒子住在台中市西區的公寓二樓，與住在三樓的陳姓婦人是鄰居。陳婦將三樓出租出去當房東，但蔡婦與陳婦二人，過去因為漏水問題而對簿公堂、纏訟多年，陳婦一直不認為蔡家漏水是因她家造成。
蔡婦在去年8月22日找來水電業者，在自家浴室天花板開挖，並截斷糞管後，裝設球閥設施，可以開啟、關閉裝置，以確認漏水問題是否來自三樓，蔡婦在裝設裝置後，馬上開啟，因為該條化糞管是由三樓流向二樓，一旦裝置開啟，三樓的排水管、化糞管就會堵塞。
因蔡婦開啟裝置兩天後，三樓開始堵塞、積水，陳婦找業者調查，發現蔡婦裝設球閥設施，氣得提告毀損、妨害自由。
全案審理時，蔡婦辯稱找水電裝設球閥，只是為了確認漏水點，而蔡婦兒子則說，同意母親行為，但不知母親要裝什麼，但發現球閥會堵塞樓上水管時，就已經關閉，母親只開啟兩天。
台中地院審理後，認為蔡婦切割的化糞管在自家的浴室陽台，是否屬「他人之物」已有疑問，另外球閥裝置只要打開，三樓就無堵塞問題，無法認定蔡婦裝設球閥的行為，造成水管完全堵塞或失去效用，蔡婦也無毀損犯意，不構成毀損罪。
台中地院指出，蔡婦開啟裝置後，陳婦都不在場，蔡婦的行為也沒有直接、間接對陳婦施加強暴、脅迫，縱使蔡婦開啟裝置時，有影響陳婦使用3樓排水管、化糞管的權利，但此部分是雙方主張損害賠償的民事糾紛範疇，與刑法強制罪構成要件不符，判蔡婦與兒子無罪。
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