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酒駕未記取教訓再違規求情無用 職業駕照吊扣2年

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

陳姓男子今年7月駕駛營業貨運曳引車，違規行駛高速公路中線車道遭記1點，連同今年1月酒駕車違規5點，1年累計6點，裁罰吊扣駕照2年，陳男求情家中有老母，房屋、車子仍貸款中也沒有用，法官認定酒駕沒有吊扣駕照已經給了機會，判決吊扣駕照有理。

陳男7月5日下午5點4分駕駛曳引車附掛半拖車，行經國道3號北向128公里至124公里處苗栗縣後龍鎮路段，連續行駛在中線車道，國道警察攔檢，舉發違規占用中線車道持續行駛，交通部新竹監理所裁罰4000元，並記違規點數1點，另因1年內累記違規6點，吊扣駕照24個月，陳男不服提起行政訴訟，聲明撤銷處分。

他主張當天行駛中線車道是因駕駛多年經驗，許多小轎車會從內線、中線車道見124公里處後龍鎮大山交流道，馬上要下交流道，曳引車行駛在外線，有時緊急煞車還煞不及，還會撞上去，已經好幾次，因此快到交流道，才會行駛中線車道，提前避免事故發生，他家中有老母親，房屋、車子仍貸款中，若吊銷駕照2年會沒有收入。

法官調查，勘驗警方行車記錄器，陳男所駕國3北向128公里行駛至124公里處，距離長達4公里，當時車流順暢，得以變換車道至外線車道，因此並無預先行駛中線車道的必要，此外，陳男先前1月23日持有職業聯結車駕照，酒後駕駛自用小客車，當時法律就給機會，沒有吊扣駕照2年，僅記違規點數5點，再次違規陳男應對自身行為負責。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

陳姓男子駕駛營業貨運曳引車，違規行駛高速公路中線車道遭記1點，連同今年1月酒駕自小客車違規5點，1年累計6點，法官判決裁罰吊扣駕照2年有理。圖／本報資料照片
陳姓男子駕駛營業貨運曳引車，違規行駛高速公路中線車道遭記1點，連同今年1月酒駕自小客車違規5點，1年累計6點，法官判決裁罰吊扣駕照2年有理。圖／本報資料照片

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