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空勤總隊飛行員合規定帶妻留宿 同事偷拍健保卡檢舉挨告

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空勤總隊飛行員合規定帶妻留宿 同事卻偷拍健保卡檢舉

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市翁姓男子是空勤總隊飛行員，他在去年間涉嫌在以手機拍攝陳姓同事配偶的會客單、健保卡，並以手機用不具名的方式，向政風室林姓主任檢舉「今非星期六，且宿舍是同仁休息地方，為何大隊長同意」，林接獲檢舉後，發現檢舉內容不實，查出翁涉案，全案依違反個人資料保護法，判翁2月徒刑，得易科、緩刑2年。

判決指出，翁姓、陳姓男子都是空勤總隊飛行員，陳在去年10月29日周四晚間8時許，經單位長官同意，許可配偶到空勤總隊第二大隊台中航空站自主保安區會客、留宿。陳配偶填寫身分證字號、手機號碼、住址等資料的會客單，並交付健保卡，由陳陪同進入宿舍內。

翁姓男子在當晚發現後，在會客區內以售機拍攝陳配偶提供的會客單、健保卡，隨後在隔天零時許，將照片以手機傳送給政風室林姓主任，並寫下陳姓同事的服勤單位、姓名，並指控陳「備勤期間夜歸帶女子回職務宿舍過夜，經詢問大隊長還同意，今天非星期六、日，況且宿舍是提供同仁休息的地方，為何大隊長同意」。

翁姓男子雖以手機傳出檢舉訊息與照片，但他並無具名，政風室調查後，發現檢舉內容與事實不符，經調閱通聯紀錄，發現檢舉訊息是翁所為，政風室也認為，翁擅自拍攝陳配偶的個人資料，已違反個人資料保護法，判刑2月，得易科6萬，緩刑2年，緩刑期間，接受法治教育3場，付保護管束，可上訴。

台中市翁姓男子是空勤總隊飛行員，涉嫌在去年間偷拍同事配偶的會客單、健保卡，並傳送給政風室檢舉，台中地院依違反個資法判刑。圖／報系資料照
台中市翁姓男子是空勤總隊飛行員，涉嫌在去年間偷拍同事配偶的會客單、健保卡，並傳送給政風室檢舉，台中地院依違反個資法判刑。圖／報系資料照

健保卡 宿舍 空勤總隊

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