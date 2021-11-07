帳戶借陌生人取贖金遭地院判刑 辯稱自己也是受害者

屏東林姓男子將自己銀行帳戶提款卡及密碼，交付給陌生人使用，對方卻利用此帳戶透過獵捕他人賽鴿，向飼主索取贖金，再利用林男帳戶取款。事後遭勒索的受害人報警，警方依帳戶找到林男，他卻辯稱「自己也是被害人、受害者」，審理期間態度不佳，無彌補之意；經地院審理，將他依洗錢罪處，處有期徒刑4個月，併科罰金1萬元，得易科罰金。

判決指出，林男去年9月13日下午2時28分許，將自己申辦的銀行帳戶提款卡及密碼交付給一名陌生人使用，對方竟捕捉郭姓男子飼養的賽鴿，再依賽鴿腳環上記載的聯絡電話，向對方聯繫，並恫嚇對方若要贖回鴿子需支付2萬5千元。

事後，郭男向對方達成支付贖金1萬元的共識，並依指示匯款，但事後賽鴿並未飛回而報警處理，在林男帳戶的贖金，也遭領取一空；警方依據帳戶循線找到林男，他卻矢口否認沒有把帳戶交給別人；還說5 、6年前因為搬家有把提款卡丟棄，更未將密碼告知他人。

院方認為，林男帳戶提款卡遭陌生人偶然拾獲的可能極低，且提款卡密碼有100 萬種數字組合，難以想像對方能猜中提款卡密碼。審理時，林男說，印象中搬家時有將該帳戶存摺、提款卡放在垃圾袋中丟棄，事後又改稱，存摺在家，只有提款卡不見了，說詞反覆且矛盾。

地院審酌，林男將帳戶交付予不詳陌生人使用，幫助恐嚇取財，侵害對方財產，並幫助洗錢，增加檢警追緝難度，且未向受害者道歉或賠償，頻頻稱自己也是被害人、受害者，還說「為了1萬元我還要高雄屏東兩邊跑，不知道該說什麼」等語。