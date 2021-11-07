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兩男撒冥紙討債 法官依藉端滋擾各判罰2千

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

陳和鄭姓男子因金錢糾紛，今年9月間到女被害人住家前亂撒冥紙、奠儀、丟擲雞蛋，經警方依違反社會秩序維護法移送台南地院審理，法官認為2人行為屬於藉端滋擾公眾得出入之場所者，依違反社維法各判處罰金2千元，案可抗告。

被移送人陳和鄭姓男子於今年9月2日晚上8點30分，因金錢糾紛至楊姓女被害人住家亂撒冥紙、奠儀、丟擲雞蛋，經警方依違反社會秩序維護法移送台南地院簡易庭審理。

法官認為，社會秩序維護法第68條第2款定明定，藉端滋擾公眾得出入之場所者，處3日以下拘留或1萬2000元以下罰鍰，

法官指出，所謂「藉端滋擾」，是指行為人有滋擾場所本意，以言語、行動等方式，藉特定事端擴大發揮，踰越該事端在一般社會大眾觀念中所容之合理範圍，而擾及場所之安寧秩序，致難以維持或回復者而言。被移送人行為核與社會秩序維護法第68條第2款之構成要件相符，自應予以裁罰。

陳和鄭姓男子今年9月間到女被害人住家前亂撒冥紙、奠儀、丟擲雞蛋，台南地院法官認為2人行為屬於藉端滋擾公眾得出入之場所者，依違反社維法各判處罰金2千元，案可抗告。圖／本報資料照片
陳和鄭姓男子今年9月間到女被害人住家前亂撒冥紙、奠儀、丟擲雞蛋，台南地院法官認為2人行為屬於藉端滋擾公眾得出入之場所者，依違反社維法各判處罰金2千元，案可抗告。圖／本報資料照片

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