不滿被害人未還錢 3男把他從超商押走吃官司
22歲楊姓男子因不滿梁姓男被害人遲未還款，涉嫌夥同葉及蔡姓男子追逐梁至便利超商內，楊並持刀恫嚇梁。葉則架住梁頸部，並與蔡一同將梁強行帶離便利超商，梁同意還款才恢復行動自由。台南地院依3人觸犯強制罪，判處楊徒刑4月，葉及蔡各拘役50天，均得易科罰金，案可上訴。
判決說，楊姓男子與梁姓男被害人有債務糾紛。楊、葉及蔡3人於去年10月17日上午7點35分在台南市下營區上帝廟見梁在廟內，楊因不滿梁遲未歸還欠款，即與葉、蔡下車攔阻。
梁見狀即欲逃離現場，楊、葉隨即追逐梁至超商內，楊持隨身所攜帶刀械恫嚇梁，並與葉輪流架住梁頸部阻止離開，過程中梁反抗，楊持刀柄及徒手毆打梁頭部及身體（所涉傷害犯嫌部分未告訴）。
蔡也進入超商內，3人即違反梁意願強行帶離上開超商後，梁同意與楊商討債務解決方式，蔡等3人坐車離去。梁事後報警法辦、起訴。
法官審酌，楊因不滿被害人未還款，竟夥同葉（23歲）、蔡（23歲）追逐被害人至便利超商內，由楊持刀械恫嚇、拍打被害人，葉架住被害人頸部，並與蔡一同將被害人強行帶離便利超商，考量3人坦認犯行，被害人表示不對被告等人提出告訴等一切情狀，分別量處其刑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言