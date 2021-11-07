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不滿被害人未還錢 3男把他從超商押走吃官司

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

22歲楊姓男子因不滿梁姓男被害人遲未還款，涉嫌夥同葉及蔡姓男子追逐梁至便利超商內，楊並持刀恫嚇梁。葉則架住梁頸部，並與蔡一同將梁強行帶離便利超商，梁同意還款才恢復行動自由。台南地院依3人觸犯強制罪，判處楊徒刑4月，葉及蔡各拘役50天，均得易科罰金，案可上訴。

判決說，楊姓男子與梁姓男被害人有債務糾紛。楊、葉及蔡3人於去年10月17日上午7點35分在台南市下營區上帝廟見梁在廟內，楊因不滿梁遲未歸還欠款，即與葉、蔡下車攔阻。

梁見狀即欲逃離現場，楊、葉隨即追逐梁至超商內，楊持隨身所攜帶刀械恫嚇梁，並與葉輪流架住梁頸部阻止離開，過程中梁反抗，楊持刀柄及徒手毆打梁頭部及身體（所涉傷害犯嫌部分未告訴）。

蔡也進入超商內，3人即違反梁意願強行帶離上開超商後，梁同意與楊商討債務解決方式，蔡等3人坐車離去。梁事後報警法辦、起訴。

法官審酌，楊因不滿被害人未還款，竟夥同葉（23歲）、蔡（23歲）追逐被害人至便利超商內，由楊持刀械恫嚇、拍打被害人，葉架住被害人頸部，並與蔡一同將被害人強行帶離便利超商，考量3人坦認犯行，被害人表示不對被告等人提出告訴等一切情狀，分別量處其刑。

22歲楊姓男子因不滿梁姓男被害人遲未還款，涉嫌追逐梁至便利超商內，楊並持刀恫嚇、拍打梁。台南地院楊觸犯強制罪，判處楊徒刑4月，得易科罰金。圖／本報資料照片
22歲楊姓男子因不滿梁姓男被害人遲未還款，涉嫌追逐梁至便利超商內，楊並持刀恫嚇、拍打梁。台南地院楊觸犯強制罪，判處楊徒刑4月，得易科罰金。圖／本報資料照片

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