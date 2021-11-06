影／王清林爆鎮瀾宮有12億存款 鄭銘坤要提告

鎮瀾宮前董事長王金爐（已逝）的兒子王清林日前接受媒體政論節目爆料，指父親初接任第三屆董事長時，鎮瀾宮在銀行約有2千萬元，父親擔任三、四、五屆、服務12年後，存款已有12億元，之前新聞報導鎮瀾宮因疫情缺錢，但以他了解，鎮瀾宮應該不會缺錢。

對於王清林指控，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤今下午受訪拿出廟方「88年度信徒代表大會資料」，民國87年6月30日餘額有1.4億餘元、民國88年6月30日1.6億元，並非王清林所指廟方有12億元存款，對於林清林不實指控，他要捍衛自己權益說「我要提告」。

鄭進一步解說，鎮瀾宮約40位員工，鎮瀾兒童家園70位員工，總和一個月薪資400多萬元，鎮瀾兒童家園一年花費6千多萬元，每年頒發獎助學金、冬令救濟等需額外幾千萬，國家遇災難也都第一時間捐款。鄭銘坤反問，不然內政部每年頒獎給鎮瀾宮，「是頒假的嗎？」呼籲外界不要忽視鎮瀾宮的善行。

資深媒體人周玉蔻今在臉書寫下，「顏清標欠錢6千萬10年不還，又用脫產方式逃避債主依法申請台中地方法院強制執行！這種行徑自稱大甲媽信徒，豈不是污衊神明？！鎮瀾宮董事長幹這種不光明正大的勾當，鎮瀾宮背上罵名，情何以堪！顏淸標早日覺醒吧！退出鎮瀾宮，遠離政壇，還台中民主清白！」

鄭銘坤認為，周小姐可以發表自己喜惡的言論自由，但希望尊重大甲媽祖，不要將大甲媽祖拖下水，他呼籲，「政治歸政治、宗教歸宗教」，讓大甲媽祖單純一點；資深媒體人也要保持中立，他當年遭人綁票是事實，但周不要整路罵人；至於要不要對周玉寇提告？鄭銘坤僅表示，保留法律追訴權。

對於顏清標欠債6千萬一事，鄭銘坤表示，不清楚顏董事長在外事業，他也未參與，媒體需要去詢問顏清標本人。