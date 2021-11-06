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中年男子求職就業變詐騙車手 北市警逮15人

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市中正一警分局破獲一起詐騙集團案件，集團今年1至9月間，以「解除分期付款」為由，佯稱被害人網路購物因公司人員操作錯誤，誤設分期付款，誘騙被害人操作ATM自動櫃員機，匯款到人頭帳戶，再由車手在雙北地區超商、金融機構ATM提領款項，警方數月蒐證、追查，查獲取簿手、車手、人頭帳戶等15名犯嫌，全案以詐欺罪依法移送台北地檢署偵辦。

警方發現，詐欺集團以往利用年輕車手提領款項，但常因形跡可疑，經常被警方盤查、查緝。為規避警方查緝，現多假借報紙求職廣告如「棋牌社徵才、遊藝場開分員徵才、家庭代工」等名義，誘騙求職民眾加入，再要求擔任取款車手，提領不法贓款，目前查出集團至少詐騙33人、得手不法所得220萬元。

警方表示，不少中年男子為二度就業，甘願擔任車手，清查後至少15名男子求職後報名，當車手以及提供人頭帳戶。50歲陳姓男子求職後加入集團，因擔任車手表現良好，轉任面試新人及交付金融提款卡工作。60歲胡姓男子原本擔任保全，失業求職，在陳男面試後成為車手，警方逮捕陳、胡等15名嫌犯，全都是中年男子求職就業後「下海」，6人擔任車手，其餘提供人頭帳戶。

警方呼籲，「打工求職應尋求正當管道，應詢問相關公司登記，是否為政府立案之公司行號」，另外「如有要求提供金融帳戶、存摺、金融卡、密碼，或是要求提款，就是詐騙」。

被逮車手透過報紙求職廣告，以電話加入集團line帳號，透過該帳號指示領款。記者廖炳棋/翻攝
被逮車手透過報紙求職廣告，以電話加入集團line帳號，透過該帳號指示領款。記者廖炳棋/翻攝

車手 求職 詐騙集團

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