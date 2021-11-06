快訊

綠營搶著當「台獨頑固分子」 藍營嘆：中共是民進黨最佳助選員

美國德州休士頓音樂祭爆踩踏事故 驚傳8死、上百傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園毒蟲拉K開賓士撞死婦人 判刑7年須賠家屬668萬

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園許姓毒蟲拉K開賓士車，高速撞飛林姓婦人害她慘死，法院發現許才因藥駕被吊銷駕照，又毒駕撞死人，犯後一毛錢都沒賠給家屬，痛斥他惡性重大，依毒駕致死判他7年；民事部分，林的母親、子女求償668萬，許經通知仍避不出庭，法院認為林家屬求償有理由，判許全額賠償，可上訴。

檢方查，許男2019年10月23日晚上12點多，在桃園區寶慶路朋友家中吸食K他命後，仍開著賓士車藥回家，隔天凌晨2點多行經中壢區環中東路，因吸毒導致精神、注意力下降，高速從後撞上前方騎電動腳踏車的林姓婦人，林當場彈飛再重摔馬路，重傷搶救9個小時仍不治。

桃園地院刑事庭審酌，許有多項毒品前科，素行不良，駕照也因「藥駕逕註」為由被吊銷，卻仍無照施用K他命開車，釀成林姓婦人遭撞死，惡性重大。

且許男開庭時均矢口否認、一再狡辯，未見悔悟之意，態度惡劣，且至今沒和被害人和解，一毛錢都沒賠償，審理後依服用毒品，不能安全駕駛動力交通工具而駕駛，因而致人死亡，累犯，判處許有期徒刑7年。

林婦的母親、兒子及女兒均對許提刑事附帶民事求償，主張扶養費、精神撫慰金各200萬元，一共668萬7814元；對此，許男經法院通知未到庭，也沒提出任何書狀陳述或聲明。

民事庭查，許男毒駕撞死林婦，包括刑事偵查、審理相關資料，可見許確實因施用K他命影響注意力，撞擊林後致死，其過失和林死亡結果具有相當因果關係，應負損害賠償責任。

民事庭審酌，林婦死亡時，林女已高齡78歲，另考量林母及其兒女驟失至親，精神上受到相當痛苦，各請求200萬元精神撫慰金尙屬公允，加上扶養費、扣除強制險理賠等，判許一共應賠償3人668萬7814元。

許男毒駕開賓士撞死林姓婦人，刑事遭判刑7年、民事應賠償家屬668萬元。記者曾健祐／攝影
許男毒駕開賓士撞死林姓婦人，刑事遭判刑7年、民事應賠償家屬668萬元。記者曾健祐／攝影

桃園 毒駕 駕照

延伸閱讀

桃園海客文化藝術季 打卡熱點海螺館風華搶先體驗

賓士疑沒打燈突右轉 Gogoro騎士擦撞側轉3圈半落地

國民黨桃園團結餐會 朱立倫：黨員同志是最好的資產

影／賓士右轉撞機車、騎士滾3圈 網虧：下次要提早關門

相關新聞

中年男子求職就業變詐騙車手 北市警逮15人

台北市中正一警分局破獲一起詐騙集團案件，集團今年1至9月間，以「解除分期付款」為由，佯稱被害人網路購物因公司人員操作錯誤...

桃園毒蟲拉K開賓士撞死婦人 判刑7年須賠家屬668萬

桃園許姓毒蟲拉K開賓士車，高速撞飛林姓婦人害她慘死，法院發現許才因藥駕被吊銷駕照，又毒駕撞死人，犯後一毛錢都沒賠給家屬，...

對監視器比倒讚算侮辱？刑事判有罪、民事卻認定不用賠

桃園陳姓男子和蔡姓鄰居相處不睦，朝他家監視器比出「倒讚」、「抖動小指頭」及吐舌頭等不雅動作。刑事部分法院認為陳有輕侮、鄙...

撥開警察手就被當妨害公務壓制 法官還他清白判無罪

桃園張姓男子酒醉到派出所，經警方勸說不肯離去就被推出大門，期間他撥開薛姓警員放在他肩膀上的手，隨即就被認定妨害公務遭數名...

遭殺富男友百萬存款去哪? 酒店女一家四口「緘默不說」

台北市張姓男子認愛酒店小姐林女，卻慘遭林女一家四口預謀殺害，在他死後繼續提領他的存款逾百萬元，林女和家人對此事行使緘默權...

誰勒斃富男友？比對林家父女供訴 疑沒講實話被押

酒店女一家四口坦承預謀設局殺害富男友，彰化地方法院先後裁定林女和林父羈押，林母和林弟各10萬元交保並限制住居，彰化地檢署...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。