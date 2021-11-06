桃園毒蟲拉K開賓士撞死婦人 判刑7年須賠家屬668萬

桃園許姓毒蟲拉K開賓士車，高速撞飛林姓婦人害她慘死，法院發現許才因藥駕被吊銷駕照，又毒駕撞死人，犯後一毛錢都沒賠給家屬，痛斥他惡性重大，依毒駕致死判他7年；民事部分，林的母親、子女求償668萬，許經通知仍避不出庭，法院認為林家屬求償有理由，判許全額賠償，可上訴。

檢方查，許男2019年10月23日晚上12點多，在桃園區寶慶路朋友家中吸食K他命後，仍開著賓士車藥回家，隔天凌晨2點多行經中壢區環中東路，因吸毒導致精神、注意力下降，高速從後撞上前方騎電動腳踏車的林姓婦人，林當場彈飛再重摔馬路，重傷搶救9個小時仍不治。

桃園地院刑事庭審酌，許有多項毒品前科，素行不良，駕照也因「藥駕逕註」為由被吊銷，卻仍無照施用K他命開車，釀成林姓婦人遭撞死，惡性重大。

且許男開庭時均矢口否認、一再狡辯，未見悔悟之意，態度惡劣，且至今沒和被害人和解，一毛錢都沒賠償，審理後依服用毒品，不能安全駕駛動力交通工具而駕駛，因而致人死亡，累犯，判處許有期徒刑7年。

林婦的母親、兒子及女兒均對許提刑事附帶民事求償，主張扶養費、精神撫慰金各200萬元，一共668萬7814元；對此，許男經法院通知未到庭，也沒提出任何書狀陳述或聲明。

民事庭查，許男毒駕撞死林婦，包括刑事偵查、審理相關資料，可見許確實因施用K他命影響注意力，撞擊林後致死，其過失和林死亡結果具有相當因果關係，應負損害賠償責任。