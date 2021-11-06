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重案組主任檢察官顏偉哲 轉換人生跑道擔任律師

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中地檢署前重案組主任檢察官顏偉哲，8月26日轉換人生跑道擔任律師，加入觀晰科技法律事務所擔任執行長，今天上午舉辦茶會，上百法界人士參與，場面熱鬧。顏偉哲在擔任檢察官、主任檢察官期間，偵破無數大案，深獲外界肯定，現今轉業律師，好友祝福他邁向新的人生。

台中高分檢前檢察官王捷拓、林柏宏去年轉業律師，經營觀晰科技法律事務所，執業一年餘深獲外界好評，對於顏偉哲加入團隊，熱烈歡迎，共創人生。

顏偉哲擔任檢察官期間，偵辦多起殺人、貪瀆、掃蕩幫派、擄人勒贖、強盜、槍砲、重大詐欺、民生、食品安全、人口販運、賭博等重大案件，且多數由顏親自帶隊到場指揮執行逮捕、拘提、搜索、扣押等強制處分，以求案件合法有效偵辦。

顏偉哲擔任主任檢察官期間，專責重大刑案、掃黑、毒品查緝、毒品資料庫、科技偵查、數位採證、測謊、沒收新制、查扣變價、選舉查察等業務，並與檢察官共同偵辦或居中擔任溝通協調角色，成績斐然。

台中地檢署前重案組主任檢察官顏偉哲（圖左），轉換人生跑道擔任律師，加入觀晰科技法律事務所擔任執行長，今天上午舉辦茶會，上百法界人士參與，場面熱鬧莊重。記者白錫鏗／攝影
台中地檢署前重案組主任檢察官顏偉哲（圖左），轉換人生跑道擔任律師，加入觀晰科技法律事務所擔任執行長，今天上午舉辦茶會，上百法界人士參與，場面熱鬧莊重。記者白錫鏗／攝影
台中地檢署前重案組主任檢察官顏偉哲，轉換人生跑道擔任律師，加入觀晰科技法律事務所擔任執行長，今天上午舉辦茶會，上百法界人士參與，場面熱鬧莊重。記者白錫鏗／攝影
台中地檢署前重案組主任檢察官顏偉哲，轉換人生跑道擔任律師，加入觀晰科技法律事務所擔任執行長，今天上午舉辦茶會，上百法界人士參與，場面熱鬧莊重。記者白錫鏗／攝影

檢察官 律師 毒品

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