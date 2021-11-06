李國輝縱火害9命 最高檢：判死至允至當

緬甸華裔男子李國輝涉縱火導致9人身亡，四度遭判死刑。案經上訴最高法院，最高檢察署日前公布言詞辯論意旨書，指李國輝並無精神障礙不得判死的事由，判死至允至當。

本案上訴後，最高法院10月7日召開準備程序庭，整理辯論爭點；最高檢日前公布言詞辯論意旨書，就辯論爭點陳述意見。

最高檢指出，依公民與政治權利國際公約設立的「人權事務委員會」可以「一般性意見」解釋公約條文，2018年第124屆會議第36號一般性意見第49點前段即解釋精障者不得判死的原因，包括欠缺辯護能力、降低道德可非難性。

最高檢表示，精神鑑定報告指李國輝因施用安非他命類藥物而有幻覺、妄想作用，但放火時具有認知放火產生財物及人命傷害的能力，也理解放火是錯誤行為，具備辨識與放火相關事理的能力。

此外，李國輝對犯案細節記憶清晰，受審時也能明確表達意見，並無因精神障礙而欠缺辯護能力或降低道德可非難性的情形，沒有精神障礙不得判處死刑的事由，應維持死刑判決。

針對辯護人主張，李國輝非直接故意殺人，不構成「情節重大之罪」，不應判死；最高檢指出，人權事務委員會曾解釋，「情節重大之罪」僅限於故意殺人（intentional killing）的極嚴重罪行，但intentional屬英美普通法專門法律術語，指故意犯，包括台灣的意圖犯、直接故意犯與間接故意犯。

最高檢認為，最高法院日前在湯景華案判決中指「情節最重大之罪」限基於「直接故意」犯殺人罪，實屬誤會；而李國輝犯行符合「情節最重大之罪」，原審並逐一檢視刑法第57條的量刑基準，求被告生而不可得，量處死刑可謂至允至當。

全案起於，李國輝於民國106年11月初，在新北市中和區興南路承租的公寓套房內，自認常聽到其他房間傳來聲音；他覺得是同鄉透過臉書群組播放聲音對他侮辱，曾向蘇姓同鄉提出警告並揚言放火報復。

李國輝在不滿情緒及報復心切下，106年11月22日凌晨自備寶特瓶，前往加油站購買汽油，當天晚間8時32分返回租屋處點燃汽油縱火逃離現場，造成9人逃生不及葬身火窟。

一審、二審、更一審均判處李國輝死刑，台灣高等法院更二審也認定李國輝有殺人直接故意、無精神障礙、屬最嚴重犯罪、難以教化且有再犯可能等，4月間判他死刑。案經上訴最高法院審理中。