撥開警察手就被當妨害公務壓制 法官還他清白判無罪

桃園張姓男子酒醉到派出所，經警方勸說不肯離去就被推出大門，期間他撥開薛姓警員放在他肩膀上的手，隨即就被認定妨害公務遭數名警力壓制；法院勘驗監視器，發現張沒有主動攻擊，事前為避免肢體接觸還雙手高舉、背在身後，難認有妨害公務犯意，判他無罪，可上訴。

檢警調查，張男去年12月21日下午4點多，酒後到龜山分局大華派出所咆哮，對員警說「Ｘ你屁事」、「滾你的蛋啦」，「你狐臭才臭啦」等語，並徒手拉扯薛姓、陳姓警員，造成2人手部挫傷，經桃園地檢依妨害公務罪嫌將張向法院聲請簡易判決處刑。

桃園地院審理時，張堅詞否認犯行，辯稱之前大華所要他去做筆錄，去的時候警方又說太晚，後來六、日去對方又說不在，所以當天才又到場，他並問警察「找我幹嘛」，員警卻叫他出去、滾出去，沒有事等語。

張說，他拿手機要錄影，卻遭員警拍掉手機、發生拉扯，結果雙方就一起跌倒，傷勢也是這樣造成，並非他故意攻擊，且警察一直用手戳他胸部，也有揮手撥開，但警察就上前說他妨害公務。

桃院查，桃檢聲請簡易判決書中認定犯罪事實，就張說「Ｘ你屁事」、「滾你的蛋啦」，「你狐臭才臭啦」等語，僅是前提描述，不在起訴範圍中，所以僅用刑法第135條第1項對於公務員依法執行職務時，施強暴脅迫者罪名，因此起訴範圍是指，張徒手拉扯造成2名員警挫傷的行為。

薛員證稱，他認為張妨害公務，是因為手放他肩膀上被張撥開，但除此沒其他攻擊行為；法院勘驗監視器發現，員警見張喝酒前來就促其離去，因張不配合，員警就以手扶他的方式推出派出所，薛員持續將手放在張肩膀上，張才將薛的手撥開，但現場數名員警就將他壓制在地。

法院認為，張男沒有主動攻擊警察，且為避免有身體接觸，還將雙手舉起或背在身受，難認他有妨害公務主觀犯意，判處張男無罪。