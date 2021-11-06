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遭殺富男友百萬存款去哪? 酒店女一家四口「緘默不說」

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

台北市張姓男子認愛酒店小姐林女，卻慘遭林女一家四口預謀殺害，在他死後繼續提領他的存款逾百萬元，林女和家人對此事行使緘默權，警方根據張男的金融帳戶調閱提款資料，正在比對提領日期和金額作為證據讓林女一家四口「講實話」。

51歲張姓男子多金，戀上林女之後，送BMW轎跑車又每月10萬元包養，花錢不手軟。林女知道他的財務狀況，和父母、弟弟預謀殺人，棄屍彰化縣東螺溪埔鹽鄉河段；張男的兒子發現爸爸失聯但金融帳戶多次提款累計達百萬元，情況有異，警方據報，正追查林女一家四口涉嫌提領張男存款。

警方指出，對於涉殺張男一案，警方拿出多少證據，林女一家四口「講多少話」，因此張男死後遭人盜領存款，林女一家四口始終保持緘默，不承認也沒否認，警方已取得張男金融帳戶資料，正比對案發後的提款記錄，包括提款地點、提款金額，連同ATM錄影監視畫面，逐一比對作成證據。

張男生前從事的行業，外界傳言指向可以大筆進帳的「特殊行業」，金融帳戶往來和私人財務狀況較複雜，警方需要相當時間釐清和比對跟張男被害案有關的資料。

酒店小姐林女和家人對張男遇害後存款遭盜領一事，從頭到尾保持緘默。圖／民眾提供
酒店小姐林女和家人對張男遇害後存款遭盜領一事，從頭到尾保持緘默。圖／民眾提供

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