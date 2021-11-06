誰勒斃富男友？比對林家父女供訴 疑沒講實話被押

酒店女一家四口坦承預謀設局殺害富男友，彰化地方法院先後裁定林女和林父羈押，林母和林弟各10萬元交保並限制住居，彰化地檢署昨天提出抗告；彰化地方法院指出，林女一家四口的供詞都沒提到林母和林弟殺人，因此裁定交保，林女和林父對於誰殺人的供詞不一致而被裁定羈押，須深入調查和釐清殺人罪責。

彰化地檢署昨天對本案提出抗告，襄閱檢察官葉建成今天表示，林母和林弟犯嫌重大，檢方已在抗告理由書敘明他們有可能逃亡和串供之虞的理由。

彰化縣福興鄉30歲林女的職業，一說在酒店上班，一說是伴遊小姐，交遊廣闊。據了解，台北市51歲張男在八大場合認識她，為之傾心，奉上BMW雙門4人座轎跑車，又每月花費10萬元包養，出手闊綽。

警方調查，林女本（11）月邀張男南下遊玩，11月15日張男駕車到福興鄉會見林女家人，載林女出遊，當天夜宿台中市汽車旅館，16日張男駕車到福興鄉，和林女一家人共乘他送林女的BMW到福興、芳苑鄉等海邊遊玩，但根據錄影監視系統顯示，他們的行車時間多次異常拉長，林女一家四口在案發後無法交代去哪裡、做什麼事。

張男的兒子從爸爸金融帳戶持續提款累計逾百萬元卻失聯，10月19日報警協尋，彰化縣埔鹽鄉10月29日出現水流屍。警方比對建檔指紋發現是失蹤的張男，循線查出林女涉有重嫌。

據了解，林女到案後，起初佯裝無辜，警方提示證據後，她扛起所有殺人罪嫌，警方認為弱女子不可能獨力殺害170多公分高的健壯男子並棄屍，她改口說和張男出遊時發生爭執，同行友人出手教訓下手太重，警詢又提示證據，林女坦承出遊同行的是家人。

林女的父母和弟弟到案，供詞不一，避重就輕，警方懷疑他們一家四口合謀殺害張男，依殺人罪嫌移送偵辦。彰化地檢署偵訊後，認為林女一家四口犯嫌重大，有串供、逃亡之虞，聲請羈押，法院前天（11月4日）裁定林女和林父羈押，林母和林弟各10萬元交保和限制住居。

林女一家四口在法官庭訊時坦承預謀殺害張男，事前勘察棄屍地點，出遊時勒斃張男，再膠布貼雙眼，頭部套袋，手腳綁童軍繩和石塊，丟棄到東螺溪埔鹽鄉河段。