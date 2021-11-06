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中市府聲請假扣押台開4.29億元 三審確定勝訴

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導

台中市政府委託台灣土地開發公司出售台中工業區二期護坡地，因該公司遲未返還結餘款，為保債權，市府以現有資料直接辦理結算，向法院聲請假扣押台開公司約4.29億元財產，歷經1年訴訟，最高法院三審確定駁回台開再抗告，市府勝訴。

台中市經發局表示，市府在2002至2019年間委託台開公司出售位於台中工業區二期約70筆護坡地，期間共售出63筆，但台開公司遲未返還結餘款，決定去年11月6日向法院聲請假扣押確保債權，經台灣高等法院台中分院今年2月19日民事一審裁定及今年7月2日民事二審裁定，台開公司不服二審裁定結果提起再抗告，經最高法院三審確定駁回再抗告，確定中市府聲請假扣押勝訴。

經發局說，除台中工業區二期護坡地外，針對與台開公司的其他案件，如精密機械科技創新園區一、二期等案件，均已採法律訴訟程序，持續捍衛及保障市府權益。

假扣押 台中市 台灣高等法院

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