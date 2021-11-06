服藥後夢遊處於無意識狀態 台南男酒駕自撞判無罪

台南市黃姓男子5月30日晚間在住處喝威士忌270毫升，隨後駕駛轎車外出，行經國道3號南向346.7公里近新化休息站處，不慎自撞護欄，經警到場處理，並測得酒精濃度達每公升0.26毫克，他表示，當晚服用史蒂諾斯藥物，之後以為他在睡覺。台南地院依黃男診斷證明及勘驗他在警局詢問光碟，不排除他駕車時處於夢遊中無意識狀態的可能性，最後判他無罪。

據調查，安眠藥屬於醫師處方及第4級管制藥品，一般人無法輕易取得，目前國內共有46張許可證，最為人知的藥品是使蒂諾斯（STILNOX）。因為使用主成分為zolpidem的老藥使蒂諾斯的用量最大，因此發生夢遊情況的通報人數也相對最多。而食藥署去年4月宣布，藥後曾夢遊、夢駕的病人，即日起禁用「使蒂諾斯」等4類安眠藥。

黃男表示，他長時間需要服用身心科藥物，案發當天他因為恐慌症發作，而且那天全台發布三級警戒，他不敢去醫院看病，才會去另一間診所就醫，該診所沒有他原先服用的藥物，只能開替代藥物史蒂諾斯給他，回家後，他傍晚6時左右，先喝威士忌及可樂，睡覺之前，約於晚上8、9時左右，服用史蒂諾斯。他說，之後他以為我在睡覺，根本就不知道為何去開車，等他清醒時已在警察局了。

面對黃男駕車時，是否處於夢遊中無意識狀態？成了本案爭點。黃男提出醫療院所的診斷證明，

當日有開立使蒂諾斯，處方為1顆睡前服用，藥量3日。醫護人員有告知常見副作用，如嗜睡、頭暈，並有標示在藥品明細。使用藥品有叮囑藥物需睡前服用，從低劑量(半顆開始服用)，若效果不佳再增量至1顆。

至於夢遊，並未告知病患，它為不常見副作用，發生機率為0.1％至1％。醫療常規上，在回診時會再確認服藥後有無不適或異常狀況。酒精、併用其他中樞神經抑制劑或服用超過劑量的使蒂諾斯似乎會增加此行為風險，出現夢遊的時間為服藥後1至6小時。

台南地院勘驗黃男在警局的詢問光碟，他對於出門的時間點、過程中自撞或撞到他人、車禍發生後如何就醫及至警局等處理情況，與現實不合。

台南地院認為，服用使蒂諾斯後發生夢遊的可能性雖然極低，但仍存在可能性，顯然並無法完全排除黃男的說詞，且黃男服用藥物後究竟發生何事，並非斷斷續續有記憶，而是呈現幾乎記憶模糊、甚至錯置，認為他與父母親一同至派出所等等與現實不合情況，最後判他無罪。

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