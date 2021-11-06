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基隆揪8改裝車「貍貓換太子」開罰 比對雲端資料庫現形
汽機車改裝排氣管噪音擾民頻傳，引發民怨，基隆市警察局、環保局設置雲端照片資料庫，上月過濾2000多筆上傳環保署檢舉網站相片，查出11輛車主將已認證合格排氣管偷偷換回改裝排氣管移請環保局開罰，日前再揪出8件改管裝排氣管的噪音車送罰。警方說，將會再嚴查防止改裝車「炸街擾民」。
基隆市警局除與環保局、監理站聯合執行「靜城專案」，設置攔檢點取締分貝值超標噪音車，並從環保署檢舉噪音車網站著手，上月彙整今年1到8月間2000多筆檢舉相片比對，發現曾被重複檢舉3次以上、設籍基隆的車輛共199輛。專案人員比對認證合格和上傳檢舉照片的排氣管，揪出11件車主已將認證合格的排氣管，偷偷換回改裝的排氣管。
交通隊今天指出，專責人員再從9月份新增464筆上傳環保署檢舉網站相片，再揪出8件車主以「貍貓換太子」方式，將原廠或經環保局認證合格排氣管偷偷換回改裝排氣管，還有5件改裝排氣管車主異動未到環保局檢驗車輛，全數移由環保局依法開罰及通知到驗。
交通隊副隊長吳誌權說，經檢舉通知經檢驗認證合格車輛，不得再任意變更或使用未經檢驗合格的排氣管，違者將依違反噪音管制法公告事項規定，「不得有使用未認證之排氣管，致妨礙他人生活環境安寧之行為」處以3000元罰鍰。
吳誌權表示，部分車主或年輕朋友因個人喜好，對車輛設備擅自進行改裝，恐將違反相關法令規定，且改裝排氣管或拆除消音器，導致車輛噪音逾管制標準，更嚴重影響民眾生活品質。為嚇阻不當改裝車輛影響安寧，警方除持續與環保及監理單位嚴格執行稽查工作外，未來，改裝未認證排氣管機動車輛在本市道路上行駛，經專責人員照相辨識比對確認。
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