小王與人妻結婚7天後離婚 懷疑仙人跳故意要讓他丟臉

男子阿忠（化名）與妻子鄭女婚姻期間，阿孝（化名）竟追求鄭女，與鄭女至摩鐵嘿咻，氣得阿忠與鄭女離婚，而阿孝旋即與鄭女結婚，但結婚僅7天即離婚，阿忠請求損害賠償， 阿孝懷疑是仙人跳，鄭女與他結婚1個禮拜離婚讓他丟臉，表示他有多爛多討人厭多沒用，台中高分院合議不採信，認為阿孝侵害阿忠的配偶權，判決阿孝賠償新台幣20萬元。不得上訴。

阿忠主張，他與鄭女於2014年底結婚，2018年6月29日離婚。阿孝於2018年6月間與鄭女宇透過社群網站相識，明知鄭女己婚，仍積極追求鄭女，不但以通訊軟體傳送「我們一起共度餘生，誰也不離開誰」、「等你簽字處理好帶你去韓國散散心」等語予鄭女，更與鄭女於2018年6月24日在高雄摩鐵約會並發生性行為。

鄭女於2018年6月29日與阿忠離婚後，即於同年7月16日與阿孝結婚。依一般社會通念，已逾越普通朋友分際，足認阿忠與鄭女確有相當親密關係男女私情往來，已達侵害阿忠的配偶權，因此阿忠請求損害賠償，要求阿孝賠償新台幣80萬元。

阿孝辯稱，雖有與鄭女在高雄摩鐵見面、獨處，是因鄭女向他借錢，他於該日未與鄭女發生性行為。被告懷疑本件是仙人跳，因鄭女在與阿忠婚姻關係存續期間，曾與他人發生性行為而以70萬元和解；且鄭女與他結婚才3日即與阿忠聯絡，並於2018年7月23日與他離婚，其後鄭女不斷與他復合、與阿忠聯絡並離開、又與他復合，前後3次均如此。

阿孝強調，在他與鄭女婚姻存續期間，並未強迫鄭女喝酒、發生性行為，反是阿忠不斷以LINE與鄭女相約私奔，侵害他的配偶權，他並因本件相關訴訟導致罹患焦慮及憂鬱症。

一審以阿孝抗辯是鄭女向他借錢，始於在摩鐵見面，惟若僅為借錢，別無其他情誼，理應相約在開放空間商議借貸事宜，豈有至隱密汽車旅館房間獨處之理，法官認阿孝抗辯與常情不符，不足採信。而阿孝又抗辯是阿忠與鄭女設計仙人跳，並未提出任何證據為憑，無從採信。遂判決阿孝賠償新台幣20萬元，他不服上訴。