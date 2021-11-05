衛福部次長石崇良說萬華是防疫破口不起訴 檢：沒造謠犯意

衛生福利部次長石崇良在立法院答詢時暗指台北市萬華區是防疫破口，被告發違反傳染病防治法散播謠言罪；台北地方檢察署偵查認石主觀上沒有犯罪故意，今天將石處分不起訴。 報系資料照／記者曾吉松攝影

今年6月新冠肺炎疫情爆發時，衛生福利部次長石崇良在立法院答詢，暗指台北市萬華區是防疫破口，被告發違反傳染病防治法散播謠言罪；台北地方檢察署偵查，勘驗國會錄影資料，認石主觀上沒有犯罪故意，今天將石處分不起訴。

石崇良今年6月11日到立法院表示「…根據確診個案數、地理分布等數據，是從萬華擴散到其他地區…」，主張應加強熱區社區篩檢。

石崇良事後繼續解釋說，會指萬華區是破口，是回應立委人的質詢，但並沒有責怪任何人，希望大家不要將萬華標籤化，病毒才是共同的敵人云云，儘管如此，中正、萬華選區的台北市議員徐立信，還是對石崇良提出告發。