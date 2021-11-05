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衛福部次長石崇良說萬華是防疫破口不起訴 檢：沒造謠犯意
今年6月新冠肺炎疫情爆發時，衛生福利部次長石崇良在立法院答詢，暗指台北市萬華區是防疫破口，被告發違反傳染病防治法散播謠言罪；台北地方檢察署偵查，勘驗國會錄影資料，認石主觀上沒有犯罪故意，今天將石處分不起訴。
石崇良今年6月11日到立法院表示「…根據確診個案數、地理分布等數據，是從萬華擴散到其他地區…」，主張應加強熱區社區篩檢。
石崇良事後繼續解釋說，會指萬華區是破口，是回應立委人的質詢，但並沒有責怪任何人，希望大家不要將萬華標籤化，病毒才是共同的敵人云云，儘管如此，中正、萬華選區的台北市議員徐立信，還是對石崇良提出告發。
事實上，石崇良的公開言論，後來被解讀成貼萬華標籤後，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中補充說，包含陳時中自己在內，如有發言不夠精確之處，向大家道歉。
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