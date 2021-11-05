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日料名店打官司拒米其林評鑑輸了 法院判決理由出爐

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

知名日本料理餐廳「磯勢」拒絕米其林上門評鑑，發律師函卻未獲回應，委請律師向Michelin Travel Partner提民事訴訟，要求米其林不得派評審員至磯勢用餐、評鑑，也不得在米其林指南上評鑑或推薦磯勢；台北地方法院今判磯勢敗訴，可上訴。

磯勢得知判決結果指出，本案涉及到憲法保障權益的輕重權衡，需要有突破窠臼的勇氣，對法院的判決深感遺憾，為了捍衛餐廳說不的權利，收到判決後必定會提上訴。

磯勢所屬的瑞慧日式餐飲公司提告主張，餐廳有權決定何人可以進入室內，使用相關家具和設備；公司經營餐廳理念就是給廚師自由揮灑空間，不要受所謂權威評鑑的標準拘束。

磯勢指出，公司不認同米其林以秘密客手段評鑑，且發函米其林法國總部要求不得派員評審、拒絕評鑑，但皆未獲回應，才提訴訟請法院判決保護餐廳和廚師權益。律師開庭時指出，若米其林仍派員評審，即侵害餐廳的締約自由，也侵害餐廳營業自由、自我實現的人格權。

米其林抗辯，餐飲服務為可受公評之事，米其林指南對此表達意見，是社會上多元美食評論之一，且未曾用劣質或不推薦等負面用於評價，也不會公布評審員去過卻未獲選的餐廳，不可能侵害餐廳名譽。

米其林認為，磯勢禁止米其林評審員到餐廳用餐、發表評論，是不當箝制言論自由，違反公共利益，也非民主憲政秩序所允許；評審員用餐時不表明身分和動機，也應受隱私權保障。

法院認為，餐廳是提供消費者餐飲服務來賺取利潤，提供的餐點、服務、用餐環境氛圍是可受公評之事，縱使磯勢未來真的列入米其林指南中推薦，記載餐廳優點和特色，也難認會損害餐廳商譽。

另米其林指南評審過程和評論，沒有限制或強制磯勢營業方式、餐點製作，因此不會侵害營業自由；磯勢是否要獨尊米其林指南的標準為圭臬，由餐廳自行決定，沒有侵害自我實現之虞。

判決指出，米其林若派匿名評審員前往磯勢，確實會影響餐廳締約自由，但磯勢聲請事前禁止派秘密客用餐，限制評論推薦餐廳，目的是要限制米其林的言論自由，自然也會侵害米其林提出邀約的自由，因此判磯勢敗訴。

日本料理「磯勢」提告要求米其林不得派員評鑑。圖為磯勢主廚伊藤一丸。圖／磯勢提供
日本料理「磯勢」提告要求米其林不得派員評鑑。圖為磯勢主廚伊藤一丸。圖／磯勢提供

米其林 律師 日本料理

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