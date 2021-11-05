滯納健保費遭扣銀行存款600多元 竟是一家人僅剩救命錢

「這也太為難我了。」46歲蘇姓男子因滯納健保費約1萬餘元，今年八月法務部行政執行署新北分署扣押其銀行存款，扣除銀行手續費250元，共扣得600餘元，蘇太太於8月底以電子郵件陳情，指稱家中確實經濟有困難，銀行遭查扣的600多元，是一家8口僅剩救命錢。新北分署書記官進一步瞭解其家庭現況後，在分署長指示下，日前結合慈善團體到府關懷。

行政執行署台北分署書記官依據陳情內容，多次與蘇太太聯繫及調查後發現，蘇太太20歲兒子自幼罹患亞斯伯格自閉症，領有身心障礙手冊，每3個月需回診1次；19歲大女兒則罹患血管瘤，亦需固定回診，2人現均就讀大學中；而16歲小女兒也在就學中。

另同住的小姑因突然罹患腦膜炎開刀住院搶救，醫療費用超過100萬元，每周要洗腎2次，其婆婆為此辭去工作專心照顧；蘇先生去年8月間住院切除膽囊；其公公今年因腰椎椎間盤炎骨髓炎併神經根壓迫住院，目前臥病在床；蘇太太在今年7月間因腎臟瘤及裝設心導管住院，也無法就業，在家照顧一家老小，且需繳納房貸，以致全家開銷龐大，只能仰賴蘇先生擔任家電賣場約聘工，負責載送及安裝冷氣機，每月所得約2萬元上下維生，實難以維持一家生計，需靠親友接濟及政府救助，因此無法正常繳納健保費，經常遭移送新北分署執行，也因家人名下尚有房產，而無法申請政府補助。

因此遭查扣的600餘元對蘇家算是一筆活命錢，蘇太太才會陳情吶喊，「這也太為難我了。」新北分署接獲蘇太太陳情後，隨即撤銷扣押銀行存款命令。

新北分署秉持法務部及行政執行署「執行有愛，公義無礙」柔性關懷施政理念，在楊分署長指示下，由愛心社社長黃主任行政執行官、承辦此案姜行政執行官及郭書記官，偕同新北巿聯合志願服務協會張理事長及許執行秘書，於今年10月29日至中和區蘇家關懷及慰問，致贈愛心社及該協會募集之善款與防疫物資、日常用品等，並提供8家慈善機構團體急難救助申請表單，由蘇太太填妥後，由新北分署代為申請，新北分署另將協助蘇家向移送機關衛生福利部中央健康保險署臺北業務組申請紓困貸款及愛心補助，希望能給蘇家些微幫助，並期望蘇家人能戰勝病魔，挺過難關。