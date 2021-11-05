石崇良失言稱萬華疫情破口 北檢不起訴
衛福部次長石崇良今年6月間失言，指當時本土疫情破口在萬華惹議，台北市議員徐立信到台北地檢署提告石崇良散布假訊息。北檢認定石崇良無散布假訊息犯意，予不起訴處分。
國內5、6月時COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，石崇良6月11日在立法院接受立委質詢時指出，這次本土疫情破口在萬華，引發熱議。
台北市議員徐立信認為石崇良言論不實，散布疫情假訊息，污名化萬華人，6月15日到台北地檢署控告石崇良涉嫌違反傳染病防治法，並要求石崇良辭職下台。
北檢偵辦時勘驗當時的影音紀錄，認為石崇良回答立委質詢這波疫情破口時，依照當時數據分析後，提及當時萬華疫情比較嚴重，並無散布假訊息的客觀事實及主觀犯意，今天予不起訴處分。
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