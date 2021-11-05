拒絕米其林評鑑！日料名店「磯勢」打官司捍衛權益輸了

位於民生社區的「磯勢」高檔日本料理，拒絕米其林派員赴餐廳評鑑，因發函米其林總部未獲回覆，委請律師向法院提民事訴訟。 圖／磯勢提供

知名日本料理餐廳「磯勢」拒絕米其林上門評鑑，發律師函卻未獲回應，委請律師向Michelin Travel Partner提民事訴訟，要求米其林不得派評審員至磯勢用餐、評鑑，也不得在米其林指南上評鑑或推薦磯勢；台北地方法院今判磯勢敗訴，可上訴。

位在健康路巷弄內的磯勢隱密、低調，沒有招牌，僅在門口布幕上印有餐廳名稱，但名氣卻響亮；餐廳使用日本食材，主廚也是日本人，隱密性高的特性，吸引不少政商名流前往用餐。

磯勢所屬的瑞慧日式餐飲公司委任律師楊代華先前出庭指出，每個餐廳、廚師有權利決定是否參加米其林評鑑，米其林也未告訴外界評審員是誰、評審過程、標準為何，磯勢不希望評斷美食好壞只存在一種聲音，因此拒絕米其林評鑑。

他曾說，磯勢先前已委由理律律師事務所發函米其林法國總部，表達餐廳不願意米其林派員評審，但至今未獲回應，才提訴訟請法院判決保護餐廳和廚師權益。

律師在法庭上指出，磯勢陳明不願接受米其林派員用餐、評鑑，代表拒絕和評審員締約，若米其林仍派員評審，就是侵害餐廳的締約自由；再者，每間餐廳有權決定是否參與評鑑，若米其林執意派員評審，也侵害餐廳營業自由、自我實現的人格權。

米其林委任律師開庭時說，磯勢2006年開業，若磯勢不滿米其林評鑑，為何直至去年9月才發函拒絕評鑑，不理解對方提訴訟的用意，目前看不出米其林有侵害餐廳任何權利。至於米其林沒有回覆律師函，米其林律師指出，米其林有不表意自由，沒有義務回函。

除磯勢外，另間知名餐廳「鍋氣」認為米其林以「秘密客」方式評比不妥，發函給米其林法國總部未獲回應，也提民事訴訟請求禁止米其林秘密客到餐廳用餐，認為締約自由遭侵害。