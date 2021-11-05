男傳假訊息被起訴喊冤...卻捲入翻拍調查筆錄的洩密案

中央政府嚴打與疫情有關的假訊息，昨天晚間YT頻道「勾起你心中的惡」上傳爆料影片，台東柯姓男子5月17日在臉書限時動態貼文，張貼當天未公布的確診案例數，因未查證被台東調查站查辦，但影片意外PO上柯男到高雄市調查處製作的調查筆錄，遭質疑筆錄又外洩，據悉，調查局內部正目前啟動清查，釐清是否筆錄遭到偷拍，若確認屬實，柯男恐吃上洩密罪。

柯男5月17日在個人臉書貼文預告當日確診數字，但後來與指揮中心當天公布案例數不同，台東調查站接獲情資後，找上柯男，但柯人在高雄，台東縣調查站承辦員急於約詢柯男，因此委請高雄市調查處協助，就近請柯男到案說明。

網紅「勾起你心中的惡」頻道昨天晚間上傳影片，柯男與直播主「幫主」面對面對談，還原因分享訊息遭到檢調約談的過程。柯男5月20日到高雄市調處完成筆錄後，沒多久也到台東地檢署應訊，只是原以為經檢方處分緩起訴，並支付國庫4萬元後就沒事，後來又收到法院刑事開庭通知，才知道緩起訴處分遭到撤銷。

這則影片上傳後，點閱次數已超過30萬次，引起網友熱烈討論，質疑政府將公權力對準人民。但有眼尖民眾發現，昨天上傳影片秀出一張調查筆錄，內容載明應訊日期、柯男基本資料以及調查官提示詢問內容等，疑似調查筆錄遭到偷拍或攜出。

由於先前調查局南部機動工作站才發生筆錄外洩一案，又傳出調查筆錄疑遭到偷拍，再次引起討論。今早檢視同一支影片，疑似經過重新剪輯，筆錄部分已被剪掉，雖然柯男案子已經偵查終結、判決，但調查單位無端因一段幾秒的畫面，捲入這次假訊息討論，外洩一事引起熱議。