醫美診所不滿患者爆料 經理貼上大腿照反擊吃官司

顏姓女子去年間不滿下半身比例，前往某醫美診所參與減肥療程後不如人意，因而發生糾紛，顏女在社群網站貼文爆料，診所黃姓女經理則上傳其僅穿著內褲大腿術前、術後照片，欲證明療程有效而吃官司，黃女辯稱，大腿照片並非個資法明列個人資料，台南地院經比對兩者留言，結合顏女臉部、髮型等及其療程前後的大腿照片，具有生物上可識別性，判黃女4月徒刑，可上訴。

黃女及辯護人主張，顏女以真實姓名在臉書社團貼文，並自爆「下半身比例肥胖」、「瘦身療程」，並貼出個人照片，已將個人資料、甚至於療程資料自行公開，她自然沒有違反個資法。

黃女等人表示，顏女因向診所要求部分退費或補償無果，轉向臉書社團貼文，貼文内容不實且嚴重損害診所、醫師聲譽，她回文澄清，目的在為捍衛診所權益，沒有損害利益的意圖。同時，顏女自行在臉書貼文「下半身比例肥胖」，下半身即為腿部，是眾所皆知，大腿照片也非屬秘密。

檢警調查，顏女及診所間為診所施作減肥療程不滿意，以LINE要求診所退費，在LINE貼出其大腿術前、術後照片，欲證明課程確實有效果，但不為顏女所接受，並表示要將過程對外公開。當時，黃女即回應「好得，若您在社群網站公開的話，我們也會回應您的貼文，回應跟您今天的對話跟您的術前術後照，明明就有瘦，您卻宣稱是您不吃飯瘦的，我們會公開以示正義」。

台南地院合議庭指出，經比對兩者留言，結合顏女姓名、臉部、髮型、手部等身體其他多個部位外觀特徵，均可知悉黃女上傳僅著內褲的大腿照片，是顏女大腿照，顯示被拍攝者施以減肥診療前後比對照片的身體特徵，具有生物上的可識別性，屬個人資料保護法所規範的個人資料。