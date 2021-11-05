青年被控與少女嘿咻 開庭說「我已經與她結婚了」

青年阿信（化名）3年前與少女小蘋（化名）交往，2人成為男女朋友，去年與她投宿旅館發生性關係，經少女的媽媽報警處理，法官開庭時，阿信說「我已經與小蘋結婚了」，並當庭呈上他與小蘋的結婚證書供證明，台中地院法官依妨害性自主罪將阿信從輕判刑2個月。可上訴。

判決書指出，20歲的阿信於2018年間，認識當時年僅13歲的少女小蘋，雙方成為男女朋友，阿信明知她未成年，去年元月28日凌晨，帶她至新北市某旅館投宿，經小蘋同意後，各自褪去衣物發生性關係。小蘋的媽媽因無法聯絡到女兒，而小蘋次日返家後，經媽媽追問坦承與阿信嘿咻，經小蘋的媽媽報警處理。