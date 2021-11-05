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青年被控與少女嘿咻 開庭說「我已經與她結婚了」

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

青年阿信（化名）3年前與少女小蘋（化名）交往，2人成為男女朋友，去年與她投宿旅館發生性關係，經少女的媽媽報警處理，法官開庭時，阿信說「我已經與小蘋結婚了」，並當庭呈上他與小蘋的結婚證書供證明，台中地院法官依妨害性自主罪將阿信從輕判刑2個月。可上訴。

判決書指出，20歲的阿信於2018年間，認識當時年僅13歲的少女小蘋，雙方成為男女朋友，阿信明知她未成年，去年元月28日凌晨，帶她至新北市某旅館投宿，經小蘋同意後，各自褪去衣物發生性關係。小蘋的媽媽因無法聯絡到女兒，而小蘋次日返家後，經媽媽追問坦承與阿信嘿咻，經小蘋的媽媽報警處理。

本案經檢察官與阿信於審判外達成協商合意，阿信已認罪。台中地院法官開庭審理時，阿信說「我現在已經與小蘋結婚了」，並當庭呈他與小蘋結婚證明書供證明，法官因此將他從輕判刑2個月。可上訴。

青年阿信與少女小蘋交往，2人成為男女朋友，去年與她投宿旅館發生性關係，經少女的媽媽報警處理，法官開庭時，阿信說「我已經與小蘋結婚了」，台中地院法官依妨害性自主罪將阿信從輕判刑2個月。圖／本報資料照
青年阿信與少女小蘋交往，2人成為男女朋友，去年與她投宿旅館發生性關係，經少女的媽媽報警處理，法官開庭時，阿信說「我已經與小蘋結婚了」，台中地院法官依妨害性自主罪將阿信從輕判刑2個月。圖／本報資料照

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