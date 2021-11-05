前民進黨市議員婚外情生1子 原配告小三獲賠100萬

前民進黨台北市議員許富男，去年11月爆出「撂人」毆打他曾外遇的林姓櫃姐現任丈夫醜聞。沒料去年9月，林女才帶她跟許富男的私生子登門拜訪許家，許妻認為受辱，精神受損，向林女提告200萬精神賠償金。士林地方法院認為，林女確實侵害許妻配偶權，審酌二人財力，判林女賠償100萬。可上訴。

據了解，許富男外遇林女、生下一子後，又另交新歡；林女之後跟一名郭姓男子結婚。去年11月郭姓男子在媒體指控許富男「撂人」當街毆打他，意外揭出許跟林女的婚外情。

許妻主張，她跟許1986年結婚，2006年許外遇林女，3年後生下孩子，2020年9月林女帶孩子到她家，向她說這是許的親生兒子，她才知情，倍感震驚，精神上非常痛苦，要求林女賠償200萬精神賠償金。

林女反駁，她以為許離婚才交往，交往才知被騙，原想離開許，但她已經懷孕，生下孩子後，許又另外交女友，兩人之後分開，但許不死心，硬要求繼續交往。

林女說，2020年9月她帶孩子回家，是因為許跟她說妻子同意，她對許妻深感歉意，也很後悔。