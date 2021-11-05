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收容人昔日犯重案被判無期 苦學書法15年有成終奪魁
37歲的張姓收容人在就讀高中時，犯下多起強盜等案，被判處無期徒刑確定，2016年入監服刑，在台中監獄服刑期間加入書法班，由教學嚴厲的書法大師周良敦教授，15年來天天練習書法2至3小時，他永遠記得周老師「三次不交作業，就淘汰」、「人品為上，書法次之」的理念，終於學習有成榮獲金鴻獎，以及在這次法務部矯正署所屬各矯正機關收容人書法比賽，榮獲個人組第1名。
張姓收容人表示「面對撞牆期的我，除了心情的影響，唯一能解決的方法，就是寫書法」。他年少輕狂犯重案被判無期徒刑，當判刑定讞後，為了不讓父母擔心，反而頻安慰父母，而他只能在心裡暗自擔憂。
入監執刑後，徬徨無助的他，參加書法班學習書法，在教學嚴厲的老師周良敦「三次不交作業，就淘汰」的督導及大量練習作業下，忘記其他所有事，整顆心靜下來。「讓我對書法那麼的堅持與熱衷，周老師的影響很大，不論是書法的教學或是各式各樣的知識，都有極大的收獲，而上課方式也是讓我對書法堅持的最大原因」。
張強調，跟隨周老師學書法15年，不僅體會到書藝之美，更學到周老師「人品為上，書法次之」的學習理念，在學習書法歷程中，與家人的情感因書法而有了互動，甚至家人也參加頒獎典禮，及欣賞獲獎時感到欣慰與驕傲，也就是這種面對撞牆期，無法寸進時的堅持與努力，才能成就今日超群的書藝與沉穩安定的心性。
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