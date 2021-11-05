快訊

台積電運安超前部署、百家供應商貨車響應 政府修法該出魄力

東港安泰醫院錯打AZ！屏東衛生局指3點未落實 裁罰15萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

收容人昔日犯重案被判無期 苦學書法15年有成終奪魁

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

37歲的張姓收容人在就讀高中時，犯下多起強盜等案，被判處無期徒刑確定，2016年入監服刑，在台中監獄服刑期間加入書法班，由教學嚴厲的書法大師周良敦教授，15年來天天練習書法2至3小時，他永遠記得周老師「三次不交作業，就淘汰」、「人品為上，書法次之」的理念，終於學習有成榮獲金鴻獎，以及在這次法務部矯正署所屬各矯正機關收容人書法比賽，榮獲個人組第1名。

張姓收容人表示「面對撞牆期的我，除了心情的影響，唯一能解決的方法，就是寫書法」。他年少輕狂犯重案被判無期徒刑，當判刑定讞後，為了不讓父母擔心，反而頻安慰父母，而他只能在心裡暗自擔憂。

入監執刑後，徬徨無助的他，參加書法班學習書法，在教學嚴厲的老師周良敦「三次不交作業，就淘汰」的督導及大量練習作業下，忘記其他所有事，整顆心靜下來。「讓我對書法那麼的堅持與熱衷，周老師的影響很大，不論是書法的教學或是各式各樣的知識，都有極大的收獲，而上課方式也是讓我對書法堅持的最大原因」。

張強調，跟隨周老師學書法15年，不僅體會到書藝之美，更學到周老師「人品為上，書法次之」的學習理念，在學習書法歷程中，與家人的情感因書法而有了互動，甚至家人也參加頒獎典禮，及欣賞獲獎時感到欣慰與驕傲，也就是這種面對撞牆期，無法寸進時的堅持與努力，才能成就今日超群的書藝與沉穩安定的心性。

張姓收容人犯下多起強盜等案，被判處無期徒刑確定，15年來天天練習書法2至3小時，終於在這次法務部矯正署所屬各矯正機關收容人書法比賽，榮獲個人組第1名。記者白錫鏗／攝影
張姓收容人犯下多起強盜等案，被判處無期徒刑確定，15年來天天練習書法2至3小時，終於在這次法務部矯正署所屬各矯正機關收容人書法比賽，榮獲個人組第1名。記者白錫鏗／攝影

法務部 強盜 監獄

延伸閱讀

法務部收容人書法比賽 曾勇夫勉勵收容人「人品為上」

暢遊彰化西濱！鹿港傳統甕牆、乳牛的故鄉　蔚藍台61線的特色玩法

將軍書法家吳國勝接國民黨基隆黨部主委 明藝文展+布達

從日常到課堂，戀上文字的方程式

相關新聞

富男追愛反遭殺爆「胃裡有小石塊」 法醫：有3種可能

彰化縣福興鄉林姓女子涉嫌殺害其張姓男友被收押。張男親友爆料，解剖時有發現張男胃裡有小石塊。對此，中山醫學大學附設醫院法醫...

富男友南下追愛反遭殺害棄屍 親友爆：他胃裡有小石塊

彰化縣福興鄉林姓女子涉嫌殺害其張姓男友被收押，彰化地檢署認為林女父母及弟弟也涉嫌重大，昨天依殺人罪將3人聲押，但彰化地方...

台北市前里長朱雪璋藏私槍 槍砲罪起訴　

台北市光信里前里長朱雪璋設局砍人，判刑6年服刑中；檢警曾搜索朱的住處，於朱家中沙發夾層查獲1支雙面已開鋒的槍頭，檢察官偵...

無聊男亂開龍潭大池水閘門 釀大水淹進下游商家判刑3月

桃園鄭姓男子無聊闖入龍潭觀光大池，還故意破壞水閘門電箱並徒手開啟水門，導致蓄水無預警排進下游水溝，結果水位上漲淹進附近的...

馬英九無罪上訴兵推！北檢1.5坪「三中戰情室」曝光

前總統馬英九被控賤賣黨產三中案一審判無罪，檢察官上訴已勢在必行；台北地方檢察署論告重量級巨案，在署內尋覓專用場地，這個經...

一場小手術讓父子天人永隔 醫療糾紛訴訟該如何解？

一切的開端，起源於一個小小的手術，甲男的父親因為一場小手術而過世。家屬無法接受好好一個人進了醫院，只是動個小手術卻再也無法回家，在手術室外崩潰痛哭。在甲男的心中，父親在全家都毫無心理準備的狀況下過世，出現了預期外的死亡結果，滿滿的哀痛和憤怒都傾洩在醫院和醫師身上，認為是醫院和醫師害死了父親，堅持對醫師提出過失致死的刑事告訴，並對醫師及醫院提出民事求償，這就是我們常說的醫療糾紛案件。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。